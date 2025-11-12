 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja – malonu nebus: pasisaugokite šio orų reiškinio

2025-11-12 06:01 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-12 06:01

Paskutinis kalendorinis rudens mėnuo artimiausiomis dienomis orų prognozėje nieko malonaus nežada. Lis lietus, pamažu vės, o vairuotojai perspėjami būti atsargiems kelyje – matomumą mažins rūkas.

Paskutinis kalendorinis rudens mėnuo artimiausiomis dienomis orų prognozėje nieko malonaus nežada. Lis lietus, pamažu vės, o vairuotojai perspėjami būti atsargiems kelyje – matomumą mažins rūkas.

REKLAMA
1

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę: 

Trečiadienį daugelyje rajonų rūkas. Vėjas silpnas. Dieną vietomis truputį palis. Kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra 5–10 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį vietomis, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, nedidelis lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 8–13 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienio naktį daugiausia šiaurės vakariniuose, dieną daugelyje rajonų palis. Vėjas pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

REKLAMA

Ruduo sostinėje
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Hidrologinė situacija

Lapkričio 11 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 25 cm per parą.

Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–10, Kuršių mariose – 7, Baltijos jūroje – 8–9 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų