Sinoptikai įspėja – malonu nebus: pasisaugokite šio orų reiškinio

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:
Trečiadienį daugelyje rajonų rūkas. Vėjas silpnas. Dieną vietomis truputį palis. Kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra 5–10 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį vietomis, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, nedidelis lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį daugiausia šiaurės vakariniuose, dieną daugelyje rajonų palis. Vėjas pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Ruduo sostinėje (34 nuotr.)
Hidrologinė situacija
Lapkričio 11 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 25 cm per parą.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–10, Kuršių mariose – 7, Baltijos jūroje – 8–9 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
