  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

„Bus šis tas gero“: Naglis Šulija pasakė, kokie orai mūsų laukia

2025-11-12 18:00 / šaltinis: TV3
2025-11-12 18:00

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti orai, vietomis palijo ir bolavo rūkas. Šį vakarą dar visur bus debesuota, bet vėliau šalies vakaruose debesys sklaidysis. Lietaus tikimybė menka. Diena bus vėjuota, menkai debesuota, todėl šviesi. Lietaus tikimybė ir vėl bus labai menka.

0

Kol kas Lietuvos link plaukia oras iš pietvakarių, nuo centrinės Europos. Ten tikrai nešalta, tad nebus vėsu ir Lietuvoje. Žemiausia temperatūra šią naktį bus 5–7 laipsniai šilumos, rytoj dieną oras sušils iki 8–10, prie jūros 12 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, rytoj bus šis tas gero“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Naktį dangus pradės giedrėti šalies vakaruose, dieną debesuotumas menkas, diena vėjuota, tačiau šviesi, lietaus tikimybė bus menka. Žemiausia temperatūra naktį 5–7, aukščiausia dieną 8–10, prie jūros iki 12 laipsnių šilumos.

Penktadienio naktį dangų vėl aptrauks debesys, diena irgi debesuota, ir naktį, ir dieną daug kur palis. Naktį atvės iki 7–9, dieną šils iki 10–12 laipsnių šilumos.

Šeštadienio naktį negausių kritulių gali būti šalies pietryčiuose. Kitur debesys sklaidysis. Diena irgi menkai debesuota, todėl rami. Žemiausia temperatūra naktį 1–3 laipsniai šilumos, bet kai kur šiaurėje bus iki 2 šalčio, todėl galimas ir plikledis, dieną šils iki 3–5 laipsnių, popiet orai sparčiai vės.

Sekmadienį orai bus šviesūs, be kritulių ir su menku šaltuku.

„Ką gi, panašu jog vėlyvo rudens orus netrukus pakeis priešžiemio orai“, – pridūrė N. Šulija.

Orai Europoje

Orus Europos vakaruose ir šiaurėje rytoj lems žemo slėgio sritis, pietuose ir rytuose slėgis bus aukštas.

Didžioji Vakarų ir Vidurio Europos dalis rytoj bus menkai debesuota ar net visai saulėta, bet kitur orai bus debesuoti.

Šilumos banga rytoj apims Vakarų ir Vidurio Europą, šilta bus ir pietuose, gaivesni orai bus rytuose ir šiaurėje.

Romoje rytoj bus saulėta ir 19 laipsnių šilumos, Barselonoje irgi saulėta ir šils iki 20 laipsnių. Paryžiuje saulė pro debesis ir 19 laipsnių, Londone debesuota ir 16 šilumos; Berlyne saulė pro debesis ir taip pat 16, Varšuvoje panašūs orai ir 12 laipsnių šilumos.

