Plinta stulbinanti nuotrauka iš Panevėžio: sunku patikėti, kad tai vyksta

Kaip „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ rašė Edita, Panevėžyje lapkričio 9 dieną, per pietus, ji nufotografavo žydinčią forsitiją.
Lapkričio mėnesį – pražydę augalai
Ne vieną nustebinusiu kadru, kuriame aiškiai matyti ryškiai geltoni krūmo žiedai, persidalinęs „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika atskleidė, kas laukia artimiausiu metu.
„Dėl šiltų lapkričio pradžios orų pražydo forsitija. Krūmas, kuris pavasarį pasipuošia geltonais žiedais. Gal ir pas jus kieme vyksta kažkokie pavasariški procesai?
Nauja savaitė bus vėsesnė. Anksčiau prognozuotas orų atšalimas pasislinko iš savaitės vidurio į savaitės pabaigą. Stebėsim ar vėl nepasislinks.
Edita Kerienė | Orų entuziastai
Panevėžys, 2025-11-09, 12 val.
„Pavasaris rudenį“, – rašė „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Artimiausių dienų orų prognozė
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, lapkritis orais dar nustebins – prieš savaitgalį sušils ir iki 13 laipsnių.
Pateikiame naujausią meteo.lt sinoptikų prognozę:
Antradienį daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, dulksna. Vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra dieną 3–8 laipsniai šilumos.
Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, dulksna. Kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis. Vėjas naktį pietvakarių, dieną vakarinių krypčių, 8–13 m/s, dieną kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–10, Kuršių mariose – 7–8, Baltijos jūroje – 8–9 laipsnių šilumos.
