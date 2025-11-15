Lietuvos pašonėje – pūga

Kaip rašoma socialinėse medijose paskelbtame įraše, tokios oro sąlygos užfiksuotos šeštadienio rytą tarp Biržų ir Germaniškio, Latvijoje.
Iškrito pirmasis sniegas Lietuvoje
„Su pirmuoju sniegu! Kol kas pirmasis sniegas užfiksuotas tik pasienio regionuose su Latvija. Ateinančiomis dienomis pasnigs ir kitose šalies vietovėse. Galime konstatuoti, jog šiemet pirmasis sniegas pasirodė vėlai“, – sakoma įraše „Meteo.lt“.
Pirmojo sniego iškritimo datos Lietuvoje 2019–2024 metais:
- 2024 metais rytiniuose rajonuose truputį snigo lapkričio 2 dieną;
- 2023 m. spalio 8 d. daug kur iškrito mišrūs krituliai;
- 2022 m. lapkričio 16 d. sniegas daug kur pabalino žemę;
- 2021 m. lapkričio 8 d. vakarą snaigės krito Visagine;
- 2020 m. sniegas pasirodė tik lapkričio 20 dieną;
- 2019 m. sniego kruopos pažiro spalio 6 d.
Penktadienis buvo debesuotas, daug kur lijo lietus. Aukščiausia oro temperatūra 7–11 laipsnių „šilumos. Šilčiausia buvo ryte, vėliau temperatūra pradėjo kristi. Naktį krituliai iškrito beveik visur, vyravo lietus. Ryto valandomis toliau veržiantis šaltai oro masei dalyje šiaurinių rajonų pasirodė ir pirmasis sniegas. Žemiausia oro temperatūra -2...+3 °C, o Ventėje ir Nidoje 4–5 laipsniai šilumos.
Šiandien dieną be žymesnių kritulių. Vakare kai kur plikledis. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 2–7 laipsniai šilumos. Vakare temperatūra pradės žemėti. Naktį beveik visur pašals“, – prognozuoja specialistai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!