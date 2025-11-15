 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Žiema atėjo: kai kur Lietuvoje jau pasnigo

2025-11-15 08:54 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-11-15 08:54

Mažeikių rajone šeštadienio rytą pasnigo.

Žiema atėjo: kai kur Lietuvoje jau pasnigo (nuotr. facebook.com)

Mažeikių rajone šeštadienio rytą pasnigo.

1

Apie tai pranešama „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.

Viena grupės narė pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti lengvos snaigės.

Sinoptikų prognozė

Sinoptikai prognozavo, kad savaitgalį turėtų pasirodyti pirmosios snaigės, prognozuojama šlapdriba.

Šeštadienio dieną be žymesnių kritulių. Rytą ir vakare kai kur plikledis. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 2–7 laipsniai šilumos. Vakare temperatūra pradės žemėti.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienio  dieną vietomis krituliai, vyraus nedidelis lietus, šlapdriba. Naktį kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje 1–3 laipsniai šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną 1–6, pajūryje apie 7 laipsnius šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 40 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Pietinėje ir rytinėje dalyje – daugiausia nedidelis kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.

