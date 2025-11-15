Žiema atėjo: kai kur Lietuvoje jau pasnigo

Apie tai pranešama „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.
Viena grupės narė pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti lengvos snaigės.
Sinoptikų prognozė
Sinoptikai prognozavo, kad savaitgalį turėtų pasirodyti pirmosios snaigės, prognozuojama šlapdriba.
Šeštadienio dieną be žymesnių kritulių. Rytą ir vakare kai kur plikledis. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 2–7 laipsniai šilumos. Vakare temperatūra pradės žemėti.
Sekmadienio dieną vietomis krituliai, vyraus nedidelis lietus, šlapdriba. Naktį kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje 1–3 laipsniai šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną 1–6, pajūryje apie 7 laipsnius šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 40 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Pietinėje ir rytinėje dalyje – daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!