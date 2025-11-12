Latvijos Seimo užsienio reikalų komitetui perduota Stambulo konvenciją palaikančių piliečių peticija

Peticijos autorė Megija Jaunsleine anksčiau naujienų agentūrai LETA pranešė apie spalio 10 d. Seimui pateiktą, visuomenės iniciatyva suorganizuotą peticiją dėl Latvijos narystės Stambulo konvencijoje, kuria siekiama kovoti su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje, pratęsimo. Svetainėje Manabalss.lv ją pasirašė 11,4 tūkst. asmenų.
Tačiau, nepaisant plačiosios visuomenės įsitraukimo ir klausimo skubos, atsakingas Seimo komitetas nusprendė peticiją peržiūrėti tik lapkričio 12 d., tuo metu sakė M. Jaunsleine. Ji pažymėjo, kad, atsižvelgiant į situacijos rimtumą, toks sprendimas nėra adekvatus, nes Stambulo konvencija, pasak jos, yra būtinas dokumentas moterų ir vaikų saugumui Latvijoje užtikrinti.
Šiandien peticija jau buvo surinkusi daugiau nei 35 tūkst. parašų.
Kaip pranešta anksčiau, pirmasis masinis protestas prieš siūlomą pasitraukimą iš Stambulo konvencijos Rygos gatvėse subūrė apie 5 tūkst. žmonių ir tapo viena didžiausių demonstracijų per pastaruosius metus. Po jo vyko dar vienas konvencijos palaikymo mitingas, į kurį surinko mažiausiai 10 tūkst. žmonių.
Protestai buvo surengti po to, kai opozicinės partijos ir valdančiosios koalicijos partnerė Žaliųjų ir žemdirbių sąjunga nusprendė išbraukti Latviją iš Stambulo konvencijos, teigdami, esą ši skatina nepriimtiną „lyčių ideologiją“.
Tačiau vėliau, paragintas prezidento Edgaro Rinkevičiaus, Latvijos Seimas nusprendė atidėti galutinį sprendimą dėl galimo pasitraukimo iš konvencijos iki dabartinės parlamento kadencijos pabaigos.
Latvijoje Stambulo konvencija – taip pat žinoma kaip Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo – įsigaliojo praėjusių metų gegužės 1 d.
Ši konvencija yra tarptautinė sutartis, pagal kurią valstybės narės privalo parengti nuoseklią politiką, kad geriau apsaugotų moteris nuo visų smurto formų, taip pat moteris ir vyrus nuo smurto artimoje aplinkoje. Į šias politikos priemones įeina visapusiška pagalba aukoms ir jų apsauga, krizių centrai, 24 valandas veikianti krizių pagalbos linija, specializuoti pagalbos centrai seksualinio smurto aukoms, taip pat apsauga ir parama smurtą stebėjusiems vaikams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!