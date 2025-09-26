Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Turistų pamėgtame Kemere kateris mirtinai sužalojo rusę

2025-09-26 08:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 08:58

Turkijos žiniasklaida skelbia apie nelaimę Kemere, Turkijos kurorte. Greitaeigis kateris partrenkė jūroje besimaudžiusią turistę iš Rusijos, kurios gyvybė užgeso dar prieš atvykstant medikams, skelbia „Haber turk“.

Turkija (nuotr. SCANPIX)

Turkijos žiniasklaida skelbia apie nelaimę Kemere, Turkijos kurorte. Greitaeigis kateris partrenkė jūroje besimaudžiusią turistę iš Rusijos, kurios gyvybė užgeso dar prieš atvykstant medikams, skelbia „Haber turk".

2

Atostogų išvykusi Rusijos pilietė Linarija Muzipova žuvo, kai ją partrenkė vandens sporto kompanijai priklausantis kateris. Kaip pranešama, incidentas galėjo įvykti todėl, kad 42-ejų turistė plaukė už plūdurų ribų, tačiau tikslias aplinkybes dar tiria vietos policija. Laivo savininkas ir kapitonas jau sulaikyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigia „Haber Turk“, susidūrimą matę gelbėtojai ir vandens sporto instruktoriai iškart paskambino greituoju pagalbos numeriu ir pranešė apie situaciją. Po paramedikų apžiūros moteris buvo paskelbta mirusia. L. Muzipovos kūnas nugabentas į Antalijos teismo medicinos instituto morgą.

Sužinoję apie šią tragediją, interneto vartotojai pareiškė užuojautą L. Muzipovos šeimai ir patarė kitiems turistams atostogų metu būti ypač atsargiems.

