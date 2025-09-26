Turistų pamėgtame Kemere kateris mirtinai sužalojo rusę

Atostogų išvykusi Rusijos pilietė Linarija Muzipova žuvo, kai ją partrenkė vandens sporto kompanijai priklausantis kateris. Kaip pranešama, incidentas galėjo įvykti todėl, kad 42-ejų turistė plaukė už plūdurų ribų, tačiau tikslias aplinkybes dar tiria vietos policija. Laivo savininkas ir kapitonas jau sulaikyti.
Kaip teigia „Haber Turk“, susidūrimą matę gelbėtojai ir vandens sporto instruktoriai iškart paskambino greituoju pagalbos numeriu ir pranešė apie situaciją. Po paramedikų apžiūros moteris buvo paskelbta mirusia. L. Muzipovos kūnas nugabentas į Antalijos teismo medicinos instituto morgą.
Sužinoję apie šią tragediją, interneto vartotojai pareiškė užuojautą L. Muzipovos šeimai ir patarė kitiems turistams atostogų metu būti ypač atsargiems.
