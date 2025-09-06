Turkijos opozicija rugsėjį šauks neeilinį suvažiavimą

Šis sprendimas priimtas didėjant politiniam spaudimui Respublikonų liaudies partijai (CHP), kai šią savaitę teismas panaikino 2023 m. spalio mėn. Stambulo provincijos suvažiavimo rezultatus ir atleido jos lyderį Ozgurą Celiką bei 195 kitus narius.
Šaltinis AFP pranešė, kad penktadienį daugiau nei 900 CHP delegatų pateikė prašymą vietos rinkimų komisijai sostinėje Ankaroje, kad ši duotų leidimą rengti suvažiavimą.
Suvažiavimu tikimasi suformuoti su teisiniu neapibrėžtumu susiduriančios partijos strategiją.
Didžiausia opozicinė jėga Turkijos parlamente CHP 2024 m. vietos rinkimuose laimėjo didžiulę pergalę prieš prezidento Recepo Tayyipo Erdogano Teisingumo ir plėtros partiją (AKP).
Nuo tada CHP tapo areštų ir teisinių bylų bangos taikiniu, kuri kulminaciją pasiekė kovo mėnesį, kai populiarus ir įtakingas Stambulo meras Ekremas Imamoglu buvo įkalintas dėl korupcijos įtarimų, kuriuos jis neigia.
Pagrindiniu R. T. Erdogano konkurentu artėjančiuose prezidento rinkimuose laikomo E. Imamoglu areštas ir įkalinimas įžiebė per pastarąjį dešimtmetį nematyto masto gatvių protestus.
Valdžios institucijos griežtai susidorojo su demonstracijomis, sulaikydamos beveik 2 tūkst. žmonių, tarp jų ir studentų bei žurnalistų, kurių dauguma vėliau buvo paleisti.
Antradienį teismas nušalino Stambulo CHP lyderį ir daugybę partijos delegatų bei paskyrė penkių žmonių komandą juos pakeisti. Po šių veiksmų šalies vertybinių popierių rinkos krito 5,5 proc.
Dėl šio sprendimo CHP pateikė apeliacinį skundą.
Politikos analitikas Berkas Esenas AFP teigė, kad šis žingsnis buvo „repeticija“ didesnei bylai prieš partijos nacionalinę vadovybę, siekiant ją susilpninti kaip opozicinę jėgą.
CHP nelinkusi nusileisti
Beveik identiška byla iškelta ir partijos nacionalinei vadovybei. Jos atidžiai stebimas nagrinėjimas bus tęsiamas Ankaroje rugsėjo 15 d.
Analitikų teigimu, per pusantros dienos pateikta daugiau nei 900 partijos delegatų peticija, kurioje reikalaujama sušaukti neeilinį suvažiavimą, yra atsakas į galimą panašų teismo sprendimą ir šiuo atveju.
„(Neeilinis suvažiavimas – ELTA) ne tik nulems mūsų partijos ateitį, bet ir dar kartą patvirtins tikėjimą pliuralizmu, įvairove ir demokratine politika Turkijoje“, – penktadienį komentare platformoje „X“ sakė už rinkimus ir teisinius reikalus atsakinga CHP vadovo pavaduotoja Gul Ciftci.
Delegatų valia priimtą sprendimą dėl suvažiavimo ji pasveikino kaip „stipriausią įrodymą, kad CHP tvirtai priešinsis visiems vyriausybės bandymams kištis“.
Partijos šaltinis AFP pranešė, kad siekiant padidinti prašymo duoti leidimą rengti neeilinį suvažiavimą patvirtinimo galimybes, nebuvo prašoma pasirašyti 196 Stambulo delegatų, kurie teismo nutartimi buvo suspenduoti.
ELTA primena, kad kitus Turkijos prezidento rinkimus planuojama rengti 2028 m. gegužės mėn.
