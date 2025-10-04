Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Paraatleto Osvaldo Kucavičiaus ietis pasaulio čempionate nuskriejo iki ketvirtosios vietos: „Kovojau už trenerę“

2025-10-04 21:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 21:03

Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato Indijoje F12 klasės, kurioje varžosi silpnaregiai, ieties metimo rungties finale Osvaldas Kucavičius užėmė aukštą ketvirtąją vietą. Mūsų šalies paraatletas daugiau nei metru pagerino asmeninį rezultatą.

Evos Pavios Gomez nuotr. | Organizatorių nuotr.

Pasaulio žmonių su negalia lengvosios atletikos čempionato Indijoje F12 klasės, kurioje varžosi silpnaregiai, ieties metimo rungties finale Osvaldas Kucavičius užėmė aukštą ketvirtąją vietą. Mūsų šalies paraatletas daugiau nei metru pagerino asmeninį rezultatą.

REKLAMA
0

Lietuvos lengvaatletis ietį numetė 57 m 87 cm. Pasaulio čempiono titulą iškovojo Didžiosios Britanijos atstovas Danielis Pembroke'as. Britas įrankį švystelėjo 68 m 51 cm ir pasiekė geriausią sezono rezultatą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pagerinau asmeninį rezultatą ir esu dėl to labai laimingas. Taip pat džiaugiuosi, jog visi bandymai skriejo už 50 m ribos. Tai tikrai gana stabilus rezultatas. Visas šis sezonas yra stabilus, visose varžybose mečiau daugiau nei 50 m. Žinoma, dar reikia nepamiršti, jog į pasaulio čempionatą atvykau be trenerės. Tai tikrai buvo skaudus dūris. Tačiau vis tiek susiėmiau ir kovojau. Kovojau už trenerę. Esu jai už viską labai dėkingas“, – sakė O. Kucavičius.

REKLAMA
REKLAMA

Primename, jog ieties metiko trenerė Teresė Nekrošaitė šiuo metu Lietuvoje kovoja su sunkia liga. Indijoje O. Kucavičiui padėjo į pagalbą atskubėjusi trenerė Kamilė Kunickaitė.

REKLAMA

„Osvaldas – šaunuolis. Pasaulio čempionate jis pasirodė puikiai, tiesiog neįtikėtinai. Jis juk net metru (56.38) pagerino savo asmeninį rezultatą. Osvaldas tikrai kovojo. Tiesa, šiek tiek buvo baimės, kad anksti atvykęs į čempionatą jis gali išsekti, „perdegti“, tačiau Osvaldas viską puikiai atlaikė ir pasirodė nuostabiai. Labai dėl jo džiaugiuosi“, – teigė telefonu savo auklėtinį konsultavusi T. Nekrošaitė.

REKLAMA
REKLAMA

„Labai didžiuojuosi Osvaldu – asmeninis geriausias rezultatas, itin aukšta vieta pasaulio čempionate. Svarbu paminėti, kad Osvaldas neturėjo valstybės finansavimo. Jis čia galėjo dalyvauti tik dėl bendradarbiavimo su Lietuvos aklųjų sporto federacija ir Lietuvos paralimpinio komiteto rėmėjų – „Bitė Lietuva“, „Girteka“, „Camelia“, „Northway medicinos centrai“ ir kitų, dėka. Rytoj – paskutinė čempionato diena, bet rezultatai nenuvylė. Parvežame du medalius, ne vieną pagerintą asmeninį bei sezono rezultatą“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė, mūsų komandos vadovė Indijoje Asta Narmontė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvių startų pasaulio lengvosios atletikos čempionate Indijoje tvarkaraštis:

Spalio 5 d., sekmadienis

Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, finalas

Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 1500 m, finalas

Tiesioginės varžybų transliacijos: https://www.youtube.com/@paralympics/streams

Lietuvos paralimpinio komiteto mecenatai: „Bitė Lietuva“ ir „TV3 Lietuva“, rėmėjai: „Girteka“, „Camelia“, „Northway medicinos centrai“, „Allianz Lietuva“, „Impuls“, „Panorama“, „Toyota“, „Affidea Lietuva”, „Rotary“, „Jysk“, „Triniti Jurex“, „Raw Powders“, „Adama“, „We Are Marketing“, „Way Makers“, „Unipark“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų