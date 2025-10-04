Paraatleto Osvaldo Kucavičiaus ietis pasaulio čempionate nuskriejo iki ketvirtosios vietos: „Kovojau už trenerę“

Lietuvos lengvaatletis ietį numetė 57 m 87 cm. Pasaulio čempiono titulą iškovojo Didžiosios Britanijos atstovas Danielis Pembroke'as. Britas įrankį švystelėjo 68 m 51 cm ir pasiekė geriausią sezono rezultatą.
„Pagerinau asmeninį rezultatą ir esu dėl to labai laimingas. Taip pat džiaugiuosi, jog visi bandymai skriejo už 50 m ribos. Tai tikrai gana stabilus rezultatas. Visas šis sezonas yra stabilus, visose varžybose mečiau daugiau nei 50 m. Žinoma, dar reikia nepamiršti, jog į pasaulio čempionatą atvykau be trenerės. Tai tikrai buvo skaudus dūris. Tačiau vis tiek susiėmiau ir kovojau. Kovojau už trenerę. Esu jai už viską labai dėkingas“, – sakė O. Kucavičius.
Primename, jog ieties metiko trenerė Teresė Nekrošaitė šiuo metu Lietuvoje kovoja su sunkia liga. Indijoje O. Kucavičiui padėjo į pagalbą atskubėjusi trenerė Kamilė Kunickaitė.
„Osvaldas – šaunuolis. Pasaulio čempionate jis pasirodė puikiai, tiesiog neįtikėtinai. Jis juk net metru (56.38) pagerino savo asmeninį rezultatą. Osvaldas tikrai kovojo. Tiesa, šiek tiek buvo baimės, kad anksti atvykęs į čempionatą jis gali išsekti, „perdegti“, tačiau Osvaldas viską puikiai atlaikė ir pasirodė nuostabiai. Labai dėl jo džiaugiuosi“, – teigė telefonu savo auklėtinį konsultavusi T. Nekrošaitė.
„Labai didžiuojuosi Osvaldu – asmeninis geriausias rezultatas, itin aukšta vieta pasaulio čempionate. Svarbu paminėti, kad Osvaldas neturėjo valstybės finansavimo. Jis čia galėjo dalyvauti tik dėl bendradarbiavimo su Lietuvos aklųjų sporto federacija ir Lietuvos paralimpinio komiteto rėmėjų – „Bitė Lietuva“, „Girteka“, „Camelia“, „Northway medicinos centrai“ ir kitų, dėka. Rytoj – paskutinė čempionato diena, bet rezultatai nenuvylė. Parvežame du medalius, ne vieną pagerintą asmeninį bei sezono rezultatą“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė, mūsų komandos vadovė Indijoje Asta Narmontė.
Lietuvių startų pasaulio lengvosios atletikos čempionate Indijoje tvarkaraštis:
Spalio 5 d., sekmadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 1500 m, finalas
Tiesioginės varžybų transliacijos: https://www.youtube.com/@paralympics/streams
