Milano „Inter“ šventė įtikinamą pergalę „Serie A“, nutraukdami oponentų nepralaimėtų rungtynių seriją

„Inter“ šeštajame „Serie A“ ture 4:1 nepaliko vilčių „Cremonese“ komandai. Šiai tai buvo pirmasis pralaimėjimas sezone.
Jau šeštąją minutę „Inter“ pabėgo dviese prieš vartininką ir komandos draugo perdavimo sulaukęs Lautaro Martinezas atidarė įvarčių sąskaitą.
Pirmajame kėlinyje „Inter“ pelnė ir antrąjį įvartį. Ange-Yoanas Bonny galva pasiekė kamuolį greičiau nei vartininkas jį iškumščiavo ir jis atsidūrė oponentų vartų tinkle.
Po pertraukos Milano atstovų pranašumas išryškėjo dar labiau. Jį dviem vienas po kito sekusiais įvarčiais paženklino Federico Dimarco ir Nicolo Barellla. Įdomu, jog šiose rungtynėse visiems komandos draugų įvarčiams asistavo A. Bonny, kuris prie įvarčio pridėjo ir tris rezultatyvius perdavimus
Tiesa, prieš pat rungtynių įvartį savuoju įvarčiu atsakė „Cremonese“. Jų gretose pasižymėjo Federico Bonazzoli.
Pergalė leido „Inter“ pasivyti lygos lyderių trijulė. Visgi, šie savo 6-tojo turo rungtynes žais rytoj.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!