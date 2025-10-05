Finišavo tarptautinė „Rudens vėjo“ regata

Nors pirmąją varžybų dieną sportininkams dėl štiliaus teko praleisti krante, antrąją ir trečiąją dienas Kaune vyravo pakankamai stipriai vėjuoti orai. Abi likusias dienas pavyko įvykdyti po ketverias lenktynes.
„Įvyko trys varžybų dienos. Pirmą dieną Neptūnas mums pagailėjo vėjo, grasino žiema. Tačiau žiema atsitraukė ir dvi dienas turėjome geras lenktynines sąlygas. Antrą varžybų dieną buvo labai nepastovios vėjo sąlygos, vėjo pasisukimai, kur reikėjo ne tik meistriškumo, bet ir laimės. O trečią varžybų dieną sąlygos buvo stabilios, vėjo pasisukimai dėsningi. Manau, visi dalyviai patenkinti. Laimėtojai, žinoma, džiaugiasi laimėję, o visi kiti įgijo svarbios patirties“, – sakė regatos teisėjas Giedrius Gužys.
„Optimist“ laivyne grupėje iki 10 metų prizines vietas susirinko Lietuvos jaunieji buriuotojai, pirmą vietą užėmė Jekaterina Boritko. Grupėje iki 12 metų pirmas buvo lietuvis Jurgis Valenta. U16 bendroje įskaitoje ir mergaičių grupėje pirmą vietą laimėjo lietuvė Liepa Rimaitė.
ILCA 4 merginų grupėje pirma buvo lietuvė Mila Krum, o bendroje įskaitoje – latvis Ansis Čodars. ILCA 6 klasėje merginų grupėje pirma buvo estė Brigitta Vilo, o bendroje įskaitoje pirmą vietą užėmė lietuvis Tadas Ažukas. ILCA 7 olimpinėje klasėje pirmas buvo Rokas Germanavičius. „RS Feva“ jachtų klasėje pirmą vietą užėmė lietuvių Jono Mažunavičiaus ir Mato Jorudo įgula.
34-oji tarptautinė regata „Rudens vėjas“ vyko spalio 2-5 dienomis Kaune. Šį regata tradiciškai uždaro buriavimo sezoną Lietuvoje. Pilnus regatos rezultatus galima rasti paspaudus ČIA.
34-osios tarptautinės „Rudens vėjo“ regatos nugalėtojai:
OPTIMIST U10
1. Jekaterina Boritko (Lietuva)
2. Simonas Karalius (Lietuva)
3. Jonas Mizgiris (Lietuva)
OPTIMIST U12
1. Jurgis Valenta (Lietuva)
2. Vesse Uudam (Estija)
3. Ralfs Kuklis (Latvija)
OPTIMIST U16 (mergaitės)
1. Liepa Rimaitė (Lietuva)
2. Ahnieshka Madonich (Ukraina)
3. Elza Kristiana Reneslace (Latvija)
OPTIMIST U16 (bendra įskaita)
1. Liepa Rimaitė (Lietuva)
2. Robert Matt (Estija)
3. Ahnieshka Madonich (Ukraina)
ILCA 4 (bendra įskaita)
1. Ansis Čodars (Latvija)
2. Mila Krum (Lietuva)
3. Marlon Munt (Estija)
ILCA 4 (merginos)
1. Mila Krum (Lietuva)
2. Ugnė Trimonytė (Lietuva)
3. Aistė Rasiukevičiūtė (Lietuva)
ILCA 6 (bendra įskaita)
1. Tadas Ažukas (Lietuva)
2. Brigitta Vilo (Estija)
3. Karlina Vaivode (Latvija)
ILCA 6 (merginos)
1. Brigitta Vilo (Estija)
2. Karlina Vaivode (Latvija)
3. Ula Venslovaitė (Lietuva)
ILCA 7
1. Rokas Germanavičius (Lietuva)
2. Marius Antanavičius (Lietuva)
3. Rokas Jasaitis (Lietuva)
RS FEVA
1. Jona Mažunavičius ir Matas Jorudas (Lietuva)
2. Jokūbas Sruogis ir Mikas Niekis (Lietuva)
3. Jokūbas Šulcas ir Simonas Raupys (Lietuva)
