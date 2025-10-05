Lietuvos sportinės karpių žūklės duetas pasaulio čempionate užėmė penktą vietą

Lietuviai sugavo 177,575 kg žuvies ir gavo 25 baudos balus. Nugalėjo Moldovos komanda (538,825 kg, 5 baudos balai), sidabrą iškovojo Anglija (326,925 kg, 9 baudos balai), o bronzą – Ukraina (340,875 kg, 11 baudos balų). Iš viso varžėsi 33 rinktinės.
Geriausių dvejetų įskaitoje Linas Kukulskis su Gintaru Puzinausku/Dariumi Pėža užėmė 5-ą vietą. Mindaugas Mikniūnas su Pauliumi Ubartu buvo 37-i, o Linas Martišius ir Viktoras Norvilas – 95-i.
Dvejetų įskaitoje triumfavo moldavai Andrei Andrianovas ir Olegas Vasilachi.
