Michelis Platini po išteisinimo kaltinimus vadina kerštu ir žada kontrataką

„Turėjau 150 federacijų savo pusėje, tačiau advokatas iš Trinidado ir Tobago, kurį paskyrė FIFA prezidentas, uždavė man klausimus ir bandė apkaltinti, neleisdamas man atsakyti. Viskas įrašyta vaizdo įrašuose. Jie tiesiog norėjo manęs atsikratyti“, – sakė M. Platini.
Buvęs UEFA prezidentas pabrėžė, kad visas procesas buvo labai neteisingas, o jo kaltinimai buvo paremti išankstiniais nusistatymų bei kerštu.
„Dabar prasidės mano kontratakos etapas, kuris bus labai trapatonietiškas – atkaklus, sistemingas ir kantrus, kaip tai darydavo Giovanni Trapattoni“, – sakė M. Platini su dideliu užsidegimu.
M. Platini žada aktyviai gintis ir kurti savo reputaciją futbolo bendruomenėje, formuodamas naujas strategijas bei bendradarbiaudamas su palaikančiomis federacijomis.
