TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Bayern“ sutriuškino „Club Brugge“, o „Monaco“ ir „Tottenham“ susitikimas baigėsi be įvarčių

2025-10-23 00:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 00:03

Miuncheno „Bayern“ UEFA Čempionų lygos rungtynėse namuose 4:0 sutriuškino „Club Brugge“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Miuncheno „Bayern“ UEFA Čempionų lygos rungtynėse namuose 4:0 sutriuškino „Club Brugge“ futbolininkus.

0

Lennartas Karlas sužaidus kiek daugiau nei 4 minutes nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Bayern“ į priekį 1:0. Netrukus Harry Kane‘as tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir greitai padvigubino pranašumą 2:0.Luisas Diazas fantastišku smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

Nicolas Jacksonas antrajame kėlinyje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus, o „Bayern“ ekipa iškovojo pergalę rezultatu 4:0.

L. Karlas tapo „Bayen“ komandos jauniausiuoju futbolininku, pelniusiu įvartį Čempionų lygos rungtynėse (17 metų ir 242 dienos).

H. Kane‘as pelnė 20 įvarčių per 12 sužaistų rungtynių atstovaudamas „Bayern“ visuose turnyruose 2025/2026 m. sezone. Anglas pasiekė 20 įvarčių ribą sezono pradžioje greičiau nei Lionelis Messi ar Cristiano Ronaldo.

Tuo tarpu kitas susitikimas tarp „Monaco“ ir Londono „Tottenham“ komandų baigėsi nulinėmis lygiosiomis 0:0.

Krepinas Diatta antrajame kėlinyje dėl patirtos traumos nebegalėjo tęsti rungtynių, vietoje jo aikštėje pasirodė Aleksandras Golovinas.

„Monaco“ šiame susitikime iš viso atliko net 23 smūgius, kai tuo tarpu „Tottenham“ futbolininkai dvigubai mažiau – 11. Visgi nei vienai iš komandų pasižymėti taip ir nepavyko.

