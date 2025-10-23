Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Liverpool“ nutraukė nesėkmių seriją prieš „Eintracht“, „Chelsea“ užtikrintai nugalėjo dešimtyje likusį „Ajax“

2025-10-23 00:00
2025-10-23 00:00

„Liverpool“ klubas UEFA Čempionų lygos rungtynėse svečiuose 5:1 nugalėjo Frankfurto „Eintracht“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Liverpool" klubas UEFA Čempionų lygos rungtynėse svečiuose 5:1 nugalėjo Frankfurto „Eintracht" futbolininkus.

0

Jeremie Frimpongas rungtynių pradžioje dėl patirtos traumos nebegalėjo tęsti rungtynių, vietoje jo aikštėje pasirodė Conoras Bradley. Rasmusas Kristensenas sužaidus beveik pusvalandį puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Eintracht“ į priekį 1:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas prieš vartininką atsidūręs Hugo Ekitike pasiuntė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Pastarasis atsisakė švęsti savo pelnytą įvartį prieš buvusį klubą.

Virgilas van Dijkas standartinės situacijos metu tiksliu smūgiu galva persvėrė rezultatą „Liverpool“ naudai 2:1. Ibrahima Konate pirmojo kėlinio pabaigoje smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir padidino svečių pranašumą 3:1. Cody Gakpo ir Dominikas Szoboszlai antrajame kėlinyje taip pat pridėjo po savo įvartį, o „Liverpool“ šventė pergalę rezultatu 5:1.

Arne Sloto vadovaujamas „Liverpool“ nutraukė iki tol patirtą ketverių pralaimėtų rungtynių seriją visuose turnyruose.

Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Chelsea“ net 5:1 sutriuškino dešimtyje žaisti likusius Amsterdamo „Ajax“ futbolininkus.  

Rungtynių teisėjas iš pradžių nubaudė Kennethas Taylorą geltona kortele, tačiau po VAR peržiūros sugriežtino sprendimą ir skyrė raudoną kortelę bei „Ajax“ liko žaisti dešimtyje. Netrukus Marcas Guiu tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Chelsea“ į priekį 1:0.

Moisesas Caicedo smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir padvigubino „mėlynųjų“ pranašumą 2:0. Netrukus Woutas Weghorstas sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino susitikimo rezultatą 1:2. Enzo Fernandezas ir Estevao pirmojo kėlinio pabaigoje taip pat pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir rezultatas tapo 4:1.

Tyrique George'as antrojo kėlinio pradžioje taip pat pridėjo savo įvartį ir dar labiau padidino Anglijos klubo pranašumą 5:1.

„Ajax“ praleido keturis įvarčius pirmajame kėlinyje Europos turnyre vos antrą kartą klubo istorijoje. Pirmą kartą tai įvyko 1958 m. vasario mėn.

„Chelsea“ tapo pirmąja komanda Čempionų lygos istorijoje, kurios gretose įvarčius pelnė trys paaugliai: Marcas Guiu (19), Estevao (18) ir Tyrique'as George'as (19). 

