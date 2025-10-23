„Heat“ be Jakučionio patyrė pralaimėjimą NBA sezono starte

Lietuvio atstovaujami Majamio „Heat“ (0/1) išvykoje neatsilaikė prieš Orlando „Magic“ (1/0) – 121:125 (39:38, 26:31, 26:21, 30:35).
Rungtynės klostėsi itin permainingai, o „Heat“ truktelėjimas į priekį pirmajame kėlinyje (36:24) buvo vienintelis kartas, kai komandas skyrė dviženklis skirtumas.
Likus minutei Andrew Wigginsas lygino rezultatą (119:119), bet per likusį laiką Majamio klubui niekaip nepavyko apsiginti. Iniciatyvą šeimininkams grąžino Jaleno Suggso dvitaškis, o išlakyti pergalę pavyko baudų metimais.
K.Jakučionis debiuto turės palaukti dėl kirkšnies traumos, „Heat“ dar bent mėnesį versis ir be Tylerio Herro.
Ryškiai prisistatė tarpsezoniu į Majamį persikėlęs Normanas Powellas – 36 minutės, 28 taškai (5/11 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 9 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 4 pražangos.
Tuo tarpu „Magic“ sudarė aiškų lyderių trejetą – prie Paolo Banchero ir Franzo Wagnerio prisijungė Desmondas Bane’as, ši trijulė beveik lygiomis dalimis surinko 71 tašką.
Namie liekantis Orlando klubas priims Atlantos „Hawks“, „Heat“ keliauja į Memfį.
„Heat“: Normanas Powellas 28 (9 atk. kam., 4 rez. perd., 4/8 tritaškių), Andrew Wigginsas 18 (1/5 tritaškių), Davionas Mitchellas 16 (6 atk. kam., 12 rez. perd.), Bamas Adebayo 15 (12 atk. kam., 4/13 metimų, 4 klaidos), Simone Fontecchio ir Jaime Jaquezas (6 atk. kam.) po 13, Nikola Jovičius 9.
„Magic“: Paolo Banchero (11 atk. kam.) ir Franzas Wagneris (6 rez. perd.) po 24, Desmondas Bane’as 23 (3/6 tritaškių, 4 klaidos), Tristanas da Silva 16 (3/5 tritaškių), Jalenas Suggsas 14 (4 atk. kam.), Wendellas Carteris 9 (8 atk. kam.), Goga Bitadze 8 (8 atk. kam., 4 rez. perd.).
