Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Įspūdinga: elitiniame paplūdimio tinklinio turnyre PAR – net trys Lietuvos moterų komandos

2025-10-22 18:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 18:16

Trečiadienį Keiptaune (PAR) prasidėjo aukščiausio lygio „Beach Pro Tour Elite“ serijos paplūdimio tinklinio turnyras. Pirmą kartą istorijoje pagrindinėse moterų varžybose dalyvaus net trys Lietuvos komandos.

Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė („Volleyball World“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Trečiadienį Keiptaune (PAR) prasidėjo aukščiausio lygio „Beach Pro Tour Elite“ serijos paplūdimio tinklinio turnyras. Pirmą kartą istorijoje pagrindinėse moterų varžybose dalyvaus net trys Lietuvos komandos.

REKLAMA
0

Iki šio „Elite“ serijos turnyrų pagrindinėse varžybose yra dalyvavusios tik Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos Keiptaune iškart pateko į pagrindines varžybas pagal reitingą. A grupės pusfinalyje pasaulio čempionatui besiruošiančios M. Paulikienė ir A. Raupelytė žais su italėmis Claudia Scampoli ir Giada Bianchi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dvi Lietuvos poros sėkmingai įveikė kvalifikaciją. Praėjusią savaitę „Challenge“ turnyre Filipinuose sidabro medalius iškovojusios Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė 2-0 (21:5, 21:3) sutriuškino PAR atstoves Lucianą Pierangeli ir Simone Sittig.

REKLAMA
REKLAMA

Ievos Vasiliauskaitės ir Erikos Kliokmanaitės duetas kvalifikacijoje 2-0 (21:13, 21:18) įveikė slovėnes Živą Javornik ir Tajdą Lovsin.

REKLAMA

I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė pagrindinėse varžybose pateko į F grupę, kurios pusfinalyje susitiks su vokietėmis Sandra Ittlinger ir Anna-Lena Grune.

Tuo tarpu I. Vasiliauskaitė ir E. Kliokmanaitė C grupės pusfinalyje išmėgins jėgas su Europos čempionato prizininkėmis vokietėmis Svenja Muller ir Cinja Tillmann.

Pagrindinėse varžybose dalyvaus po 24 vyrų ir moterų komandas.

Bendrą turnyro Keiptaune prizų fondą sudaro 400 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų