Rybakina Tokijuje žengė į ketvirtfinalį, Andrejevai belieka laukti jos nesėkmės

Niekas šiame mače „break pointų“ neturėjo iki aštuntojo geimo, kai E. Rybakina atitrūko 5:3. L. Fernandez gelbėjosi devintajame geime, bet po kelių minučių pralaimėjo lemiamą savo padavimų seriją. Antrajame sete E. Rybakina atitrūko labai anksti (3:0) ir vėliau persvarą išlaikė, nors penktajame geime suteikė varžovei 3 „break pointo“ galimybes.
Įdomu tai, kad abi tenisininkės Tokijuje startavo po pergalių praėjusios savaitės turnyruose. L. Fernandez praėjusią savaitę triumfavo WTA 250 turnyre Osakoje (Japonija), o E. Rybakina – WTA 500 turnyre Kinijoje.
Į Tokiją taip ir neatvykusiai Mirrai Andrejevai (WTA-9) belieka laukti Kazachstano žaidėjos E. Rybakinos nesėkmės. Jei E. Rybakina pasieks bent pusfinalį, tada M. Andrejeva liks už „WTA Finals“ borto.
M. Andrejevos sprendimas šią savaitę nežaisti jokiame turnyre daug ką nustebino. Anot Australijos tenisininkės Ellen Perez, M. Andrejeva šią savaitę nežaidžia, nes negavo vizos į Japoniją.
She doesn’t have the visa to play in Tokyo— Ellen Perez (@EllenPerez95) October 19, 2025
Formą vėl atgaunanti Kanados tenisininkė Victoria Mboko (WTA-23) 6:1, 6:1 pranoko Vokietijos atstovę Evą Lys (WTA-50), Tokijo olimpinė čempionė šveicarė Belinda Benčič (WTA-13) 6:4, 6:3 įveikė Prancūzijos atstovę Varvarą Gračiovą (WTA-82), o buvusi ketvirtoji pasaulio raketė amerikietė Sofia Kenin (WTA-25) turėjo netikėtai daug vargo prieš japonę Wakaną Sonobę (WTA-263) – 3:6, 6:1, 7:6 (7:2).
V. Mboko ketvirtfinalyje susitiks su E. Rybakina.
WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.
