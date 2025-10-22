Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė pralaimėjo abu mačus ITF moterų teniso turnyre Didžiojoje Britanijoje

2025-10-22 22:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 22:09

Didžiojoje Britanijoje vykstančiame aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyre be pergalių liko Justina Mikulskytė. Dvejetų starte pirmos pagal skirstymą lietuvė su belge Magali Kempen per 74 minutes 1:6, 6:3, [6:10] pralaimėjo prieš estę Eleną Malyginą ir švedę Kajsą Rinaldo Persson.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Didžiojoje Britanijoje vykstančiame aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyre be pergalių liko Justina Mikulskytė. Dvejetų starte pirmos pagal skirstymą lietuvė su belge Magali Kempen per 74 minutes 1:6, 6:3, [6:10] pralaimėjo prieš estę Eleną Malyginą ir švedę Kajsą Rinaldo Persson.

0

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis, o vėliau E. Malygina ir K. Rinaldo Persson spurtavo net 5:0. Antrojo seto pradžia buvo identiška. Vėliau tenisininkės dar po sykį laimėjo varžovių padavimų seriją. Septintajame geime J. Mikulskytė su M. Kempen trečią kartą išsiveržė į priekį (4:3) ir šį kartą persvaros neišbarstė, o ją tik dar padidino devintajame geime, kai vėl realizavo „break pointą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pratęsime lietuvė su belge neišlaikė 3 taškų persvaros (4:1, 4:4), o lemiamą atkarpą pralaimėjo rezultatu 0:4 (6:6, 6:10).

Lietuvė su porininke pelnė 507 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.

Vienetų starte trečiadienį 29-erių J. Mikulskytė (WTA-216) po 2 valandų 18 minučių kovos 6:4, 4:6, 1:6 pralaimėjo 18-metei korto šeimininkei Mimi Xu (WTA-381). Pernai M. Xu dar buvo 8-oji pasaulio jaunių (iki 18 metų) raketė. J. Mikulskytė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 926 JAV dolerius. Tuo tarpu M. Xu aštuntfinalyje žais su geriausią karjeros rezultatą jau pakartojusia 24-erių lietuve Andre Lukošiūte (WTA-787).

ITF serijos moterų teniso turnyro Didžiojoje Britanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

