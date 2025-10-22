Justina Mikulskytė pralaimėjo abu mačus ITF moterų teniso turnyre Didžiojoje Britanijoje

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis, o vėliau E. Malygina ir K. Rinaldo Persson spurtavo net 5:0. Antrojo seto pradžia buvo identiška. Vėliau tenisininkės dar po sykį laimėjo varžovių padavimų seriją. Septintajame geime J. Mikulskytė su M. Kempen trečią kartą išsiveržė į priekį (4:3) ir šį kartą persvaros neišbarstė, o ją tik dar padidino devintajame geime, kai vėl realizavo „break pointą“.
Pratęsime lietuvė su belge neišlaikė 3 taškų persvaros (4:1, 4:4), o lemiamą atkarpą pralaimėjo rezultatu 0:4 (6:6, 6:10).
Lietuvė su porininke pelnė 507 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
Vienetų starte trečiadienį 29-erių J. Mikulskytė (WTA-216) po 2 valandų 18 minučių kovos 6:4, 4:6, 1:6 pralaimėjo 18-metei korto šeimininkei Mimi Xu (WTA-381). Pernai M. Xu dar buvo 8-oji pasaulio jaunių (iki 18 metų) raketė. J. Mikulskytė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 926 JAV dolerius. Tuo tarpu M. Xu aštuntfinalyje žais su geriausią karjeros rezultatą jau pakartojusia 24-erių lietuve Andre Lukošiūte (WTA-787).
ITF serijos moterų teniso turnyro Didžiojoje Britanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.
