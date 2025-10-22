Kulvietis buvo kuklus, o „U-BT“ laimėjo per pratęsimą

S.Kulvietis per 10 minučių įmetė 3 taškus (0/1 tritaškiai, 3/3 baudų metimai), sykį suklydo, išprovokavo pražangą ir surinko 2 naudingumo balus.
Nugalėtojams Iversonas Molinaras pelnė 22 taškus, Daronas Russellas – 18 (6 rez. perd.), Dušanas Miletičius (13 atk. kam., 31 naud. bal.) ir Karelis Guzmanas (10 atk. kam.) – po 17, Mitchellas Creekas – 16 taškų (6 atk. kam.).
Pralaimėjusiems R.J.Cole‘as įmetė 20 taškų (7 rez. perd.), Jordanas Parksas – 18 (8 atk. kam.), Kyle‘as Wiltjeras – 14, Chrisas Hortonas – 13 (11 atk. kam., 6 per. kam.), Denzelis Valentine‘as surinko 10.
