TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Kulvietis buvo kuklus, o „U-BT“ laimėjo per pratęsimą

2025-10-22 21:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 21:54

Europos taurės A grupės rungtynėse Klužo Napokos „U-BT“ (2/2) ekipa su Sauliumi Kulviečiu namuose 103:102 (26:22, 30:22, 15:21, 18:24, 14:13) per pratęsimą palaužė Venecijos „Umana Reyer“ (1/3) komandą.

S.Kulvietis buvo kuklus (Foto: Rokas Lukoševičius)

Europos taurės A grupės rungtynėse Klužo Napokos „U-BT" (2/2) ekipa su Sauliumi Kulviečiu namuose 103:102 (26:22, 30:22, 15:21, 18:24, 14:13) per pratęsimą palaužė Venecijos „Umana Reyer" (1/3) komandą.

0

S.Kulvietis per 10 minučių įmetė 3 taškus (0/1 tritaškiai, 3/3 baudų metimai), sykį suklydo, išprovokavo pražangą ir surinko 2 naudingumo balus.

Nugalėtojams Iversonas Molinaras pelnė 22 taškus, Daronas Russellas – 18 (6 rez. perd.), Dušanas Miletičius (13 atk. kam., 31 naud. bal.) ir Karelis Guzmanas (10 atk. kam.) – po 17, Mitchellas Creekas – 16 taškų (6 atk. kam.).

Pralaimėjusiems R.J.Cole‘as įmetė 20 taškų (7 rez. perd.), Jordanas Parksas – 18 (8 atk. kam.), Kyle‘as Wiltjeras – 14, Chrisas Hortonas – 13 (11 atk. kam., 6 per. kam.), Denzelis Valentine‘as surinko 10.

