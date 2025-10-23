15-metė varžovė žaisti atsisakė: Laimai Vladson atiteko kelialapis į ketvirtfinalį

Lietuvė turėjo žaisti prieš vos 15-os metų uzbekę Aleksandrą Barmičevą (ITF-1497, ITF jaunių-299), bet pastaroji atsisakė tęsti turnyrą. Nėra pranešama, kodėl A. Barmičeva žaisti atsisakė. Dažniausiai taip nutinka dėl traumos ar kitų sveikatos problemų.
L. Vladson jau užsitikrino 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje lietuvės lauks pirmoji turnyro raketė indė Vaidehee Chaudhari (WTA-521).
ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
