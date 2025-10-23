Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

15-metė varžovė žaisti atsisakė: Laimai Vladson atiteko kelialapis į ketvirtfinalį

2025-10-23 15:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 15:17

Taškente (Uzbekistanas) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre 18-metė Laima Vladson (WTA-961, ITF jaunių-10) be kovos pateko į ketvirtfinalį.

Laima Vladson | „Stop“ kadras

Taškente (Uzbekistanas) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre 18-metė Laima Vladson (WTA-961, ITF jaunių-10) be kovos pateko į ketvirtfinalį.

0

Lietuvė turėjo žaisti prieš vos 15-os metų uzbekę Aleksandrą Barmičevą (ITF-1497, ITF jaunių-299), bet pastaroji atsisakė tęsti turnyrą. Nėra pranešama, kodėl A. Barmičeva žaisti atsisakė. Dažniausiai taip nutinka dėl traumos ar kitų sveikatos problemų.

L. Vladson jau užsitikrino 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje lietuvės lauks pirmoji turnyro raketė indė Vaidehee Chaudhari (WTA-521).

ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

