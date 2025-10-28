Sakartvelo vyriausybė nori uždrausti opozicines partijas

Minėtos partijos yra provakarietiška „Koalicija už permainas“, buvusio prezidento Michailo Saakašvilio „Jungtinis nacionalinis judėjimas“ ir blokas „Stiprus Sakartvelas“. Šios trys partijos kelia „tikrą grėsmę konstitucinei tvarkai“, Š. Papuašvilį citavo šalies naujienų agentūra „Interpress“.
Prašymas uždrausti partijas paremtas parlamentinės tyrimo komisijos išvadomis dėl tariamų pažeidimų M. Saakašvilio valdymo laikotarpiu.
M. Saakašvilis, vadovavęs Sakartvelui 2003–2012 m. kaip provakarietiškas reformatorius, gyventojų vertinamas prieštaringai. Daugelis kaltina jį nenuspėjamumu, autoritariniu valdymu ir atsakomybe dėl karo su Rusija 2008 m. M. Saakašvilis, be kita ko, dėl piktnaudžiavimo valdžia šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę.
Metų pradžioje parlamentas priėmė įstatymą, palengvinantį politinių partijų uždraudimą.
