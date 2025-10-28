Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sakartvelo vyriausybė nori uždrausti opozicines partijas

2025-10-28 18:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 18:35

Sakartvelo prorusiška valdančioji stovykla griežtina savo veiksmus prieš opoziciją: valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“ sieks, kad būtų uždraustos trys didžiausios opozicinės partijos. Pasak parlamento pirmininko Šalvos Papuašvilio, Konstituciniam teismui bus pateiktas atitinkamas prašymas, praneša agentūra „Reuters“.

Sakartvelo vėliavos (nuotr. Elta)

0

Minėtos partijos yra provakarietiška „Koalicija už permainas“, buvusio prezidento Michailo Saakašvilio „Jungtinis nacionalinis judėjimas“ ir blokas „Stiprus Sakartvelas“. Šios trys partijos kelia „tikrą grėsmę konstitucinei tvarkai“, Š. Papuašvilį citavo šalies naujienų agentūra „Interpress“. 

Prašymas uždrausti partijas paremtas parlamentinės tyrimo komisijos išvadomis dėl tariamų pažeidimų M. Saakašvilio valdymo laikotarpiu.

M. Saakašvilis, vadovavęs Sakartvelui 2003–2012 m. kaip provakarietiškas reformatorius, gyventojų vertinamas prieštaringai. Daugelis kaltina jį nenuspėjamumu, autoritariniu valdymu ir atsakomybe dėl karo su Rusija 2008 m. M. Saakašvilis, be kita ko, dėl piktnaudžiavimo valdžia šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę.

Metų pradžioje parlamentas priėmė įstatymą, palengvinantį politinių partijų uždraudimą.

