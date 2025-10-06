Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES pasmerkė represijų temdomus Sakartvelo vietos rinkimus

2025-10-06 07:33 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 07:33

Europos Sąjunga (ES) sekmadienį griežtai kritikavo savaitgalį Sakartvele vykusius vietos rinkimus. 

Europos Sąjunga (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga (ES) sekmadienį griežtai kritikavo savaitgalį Sakartvele vykusius vietos rinkimus. 

REKLAMA
2

Balsavimas šeštadienį vyko „vykstant plačiam susidorojimui su opozicija“, sakoma bendrame ES užsienio politikos vadovės Kajos Kallas ir plėtros komisarės Martos Kos pareiškime. 

„Mėnesius trukę reidai prieš nepriklausomą žiniasklaidą, priimti įstatymai prieš piliečių visuomenę, oponentų ir aktyvistų įkalinimas ir valdančiajai partijai palankūs rinkimų kodekso pakeitimai radikaliai sumažino galimybę surengti konkurencingus rinkimus“, sakoma jų pareiškime ir priduriama, kad „didelė opozicijos dalis boikotavo šiuos rinkimus, o rinkėjų aktyvumas buvo gana mažas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galimų naujų protestų akivaizdoje K. Kallas ir M. Kos paragino laikytis rimties ir santūrumo, o Sakartvelo valdžią – gerbti piliečių teisę į susirinkimų ir saviraiškos laisvę. 

Sostinėje Tbilisyje šeštadienį iškart po balsavimo dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš vis labiau autoritarinį „Sakartvelo svajonės“ valdymą. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per susirėmimus buvo sužeistas 21 policijos pareigūnas ir šeši protestuortojai. Saugumo pajėgos suėmė kelis įtariamus protestų organizatorius. Ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė neramumus pavadino mėginimu įvykdyti perversmą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų