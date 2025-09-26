Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Slovakijos parlamentas pritarė konstitucijos pataisoms, nukreiptoms prieš LGBTIQ asmenis

2025-09-26 13:53 / šaltinis: BNS
2025-09-26 13:53

Slovakijos parlamentas penktadienį pritarė konstitucijos pataisoms, kuriomis siekiama apriboti tos pačios lyties porų teises ir sugriežtinti lyties keitimo taisykles.

LGBTQ+ (nuotr. SCANPIX)

Slovakijos parlamentas penktadienį pritarė konstitucijos pataisoms, kuriomis siekiama apriboti tos pačios lyties porų teises ir sugriežtinti lyties keitimo taisykles.

Šis pakeitimas taip pat numato, kad nacionalinė teisė yra viršesnė už Europos Sąjungos (ES) įstatymus. 

Nuo tada, kai 2023 metais į valdžią grįžo Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico (Robertas Ficas), jis dažnai nesutaria su Bendrija. Tiek ES, tiek NATO narės ne kartą kritikavo R. Fico veiksmus, ribojančius pilietines ir žmogaus teises.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį parlamentas priėmė pataisas 90 balsų „už“ ir septynių „prieš“. To pakako, kad 150 vietų turintis Slovakijos parlamentas priimtų naujausias konstitucijos pataisas.

Ketvirtadienį premjeras šį balsavimą pavadino „istorine galimybe pakeisti konstituciją“.

Anksčiau šią savaitę du koalicijos įstatymų leidėjai pareiškė, kad balsavimas bus atidėtas neribotam laikui.

Po pataisos paskelbimo sausio pabaigoje R. Fico rėmėsi Slovakijos „protėvių tradicijomis, kultūriniu ir dvasiniu paveldu“, siekdamas sukurti „konstitucinį barjerą progresyviai politikai“ ir atkurti „sveiką protą“.

Siūlyme teigiama, kad „yra dvi biologinės lytis – vyras ir moteris, – kurios nustatomos gimimo metu“, o šie žodžiai primena JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguracinę kalbą.

„Lytis negali būti keičiama, išskyrus rimtas priežastis, pagal įstatymu nustatytas procedūras,“ – toliau sakoma siūlyme. 

Pataisa taip pat leidžia įsivaikinti tik susituokusioms poroms, darant retas išimtis.

Slovakijos konstitucija jau apibrėžia santuoką kaip sąjungą tarp vyro ir moters, remiantis 2014-ųjų pataisa, priimta dar tuo metu, kai R. Fico taip pat ėjo premjero pareigas. 

