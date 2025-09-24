Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė apsispręs dėl 10,9 mln. eurų injekcijos į „Litexpo“ infrastruktūros atnaujinimą

2025-09-24 06:46 / šaltinis: BNS
2025-09-24 06:46

Lietuvai ruošiantis 2027 metais pirmininkauti Europos Sąjungos (ES) Tarybai Vyriausybė trečiadienį svarstys, ar investuoti į Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ infrastruktūros modernizavimą bei 10,9 mln. eurų padidinti jo įstatinį kapitalą.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Lietuvai ruošiantis 2027 metais pirmininkauti Europos Sąjungos (ES) Tarybai Vyriausybė trečiadienį svarstys, ar investuoti į Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ infrastruktūros modernizavimą bei 10,9 mln. eurų padidinti jo įstatinį kapitalą.

REKLAMA
0

Vyriausybė klausimą ketino svarstyti praėjusią savaitę, tačiau „Litexpo“ akcininkė Ekonomikos ir inovacijų ministerija BNS pranešė, kad jis buvo atidėtas laikinojo premjero ir finansų ministro Rimanto Šadžiaus prašymu – jis siūlė projekte tiksliau nurodyti, kad kapitalas didinamas siekiant pasirengti pirmininkavimui ES Tarybai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministerija teigia, kad valstybės įnašas leis modernizuoti centro infrastruktūrą, atverti naujų plėtros galimybių bei pasiūlyti klientams geriausius sprendimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Pagal finansines analizes valstybės finansinio turto investavimas didinant bendrovės įstatinį kapitalą būtų efektyviausia priemonė, kuri leistų pasiekti geriausią rezultatą ir ilgoje perspektyvoje teiktų ne tik ekonominę grąžą (dividendus) valstybei, bet ir naudą visuomenei“, – aiškinamajame rašte nurodo ministerija.

REKLAMA

Pasak jos, investicija reikalinga norint „Litexpo“ patalpose ir erdvėse aukščiausio lygmens renginius.

Lėšas numatoma skirti iš Užsienio reikalų ministerijai 2026 metams skirtų asignavimų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais aukščiausiojo lygmens susitikimams.

„Litexpo“ įstatinis kapitalas dabar siekia 12,35 mln. eurų. Valstybei priklauso 99,03 proc. akcijų, dar 0,97 proc. – 37 fiziniams asmenims.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų