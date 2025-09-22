Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Portugalija oficialiai pripažino Palestinos valstybę

2025-09-22 06:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 06:34

Europos Sąjungos (ES) narė Portugalija oficialiai pripažino Palestinos valstybę, sekmadienį paskelbė užsienio reikalų ministras Paulo Rangelis. Prieš tai tą patį padarė Didžioji Britanija, Kanada ir Australija.

Palestinos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

P. Rangelis sakė, kad premjero Luíso Montenegro centro dešiniųjų vyriausybė priėmė sprendimą esant plačiam Portugalijos parlamento partijų sutarimui. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Portugalija remia dviejų valstybių sprendimą kaip vienintelį kelią į teisingą ir ilgalaikę taiką“, – sakė jis ir taip pat pasmerkė palestiniečių grupuotės „Hamas“ 2023 m. spalio 7 d. įvykdytus išpuolius bei dar kartą patvirtino Izraelio teisę egzistuoti. 

Keliomis valandomis anksčiau Palestiną pripažino Kanada, Didžioji Britanija ir Australija. 

Tikimasi, kad Prancūzija, Belgija ir kitos šalys paseks jų pavyzdžiu pirmadienį per Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją Niujorke. 

Prieš pripažinimą pasisako Izraelis ir artimiausia jo sąjungininkė Jungtinės Amerikos Valstijos.

Maždaug 150 iš 193 JT valstybių narių jau pripažįsta Palestinos valstybę, tačiau didžiųjų pasaulio valstybių sprendimai turi ypatingą reikšmę palestiniečiams. Daugelis ES šalių, ypač Rytų ir Pietryčių Europoje, šį žingsnį žengė prieš kelis dešimtmečius; Vengrija tai padarė dar 1988 metais. 

Gazos Ruože vykstant Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, ES ir JAV priskirtos teroristinėms organizacijoms, karui, pernai Palestinos valstybę pripažino Ispanija, Airija, Slovėnija ir Norvegija.

