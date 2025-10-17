Sakartvele atliktos kratos buvusio premjero, kitų pareigūnų namuose

Kratos buvo atliekamos asmenų, ilgą laiką siejamų su valdančiąja partija „Sakartvelo svajonė“ ir šalies saugumo institucijomis, namuose.
Nėra aišku, kodėl prokurorai surengė šias kratas, o valdančioji partija jokių komentarų kol kas nepateikė.
Šios šalies prie Juodosios jūros krantų valdžia jau kelis mėnesius vykdo susidorojimą su opozicija, sodindama žinomus proeuropietiškų pažiūrų veikėjus už grotų, tačiau jokių priemonių prieš valdančiajai partijai artimus asmenis kol kas nesiėmė.
Su Rusija besiribojančią buvusią sovietinę respubliką politinė krizė krečia nuo praėjusių metų spalio, kai „Sakartvelo svajonė“ paskelbė pergalę parlamento rinkimuose, kurių rezultatus opozicija pavadino suklastotais.
Kovos su korupcija prokurorai ir saugumo agentai vienu metu atliko kratas 22 objektuose, Tbilisyje surengtoje spaudos konferencijoje sakė vyriausiasis prokuroras Giorgis Gvarakidzė.
Kratos buvo atliktos I. Garibašvilio, buvusio žvalgybos vadovo Grigolio Liluašvilio, buvusio generalinio prokuroro ir su Rusija susijusio verslininko Otaro Partskhaladzės bei dar aštuonių asmenų namuose ir biuruose, paaiškino G. Gvarakidzė.
„Buvo paimta didelė grynųjų pinigų suma, daugybė dokumentų ir įvairių elektroninių prietaisų“, – pridūrė jis.
Jis teigė, kad toks žingsnis yra kelių šiuo metu vykdomų baudžiamųjų tyrimų dalis, tačiau įtariamų nusikaltimų pobūdžio neatskleidė ir ar kokie nors asmenys per kratas buvo sulaikyti nepasakė.
43-ejų metų I. Garibašvilis dvi kadencijas ėjo Sakartvelo ministro pirmininko pareigas ir buvo laikomas artimiausiu įtakingo oligarcho ir valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ lyderio Bidzinos Ivanišvilio bendražygiu.
„Sakartvelo svajonė“ kaltinama tuo, kad nusigręžia nuo demokratijos, krypsta link Rusijos ir žlugdo šalies konstitucijoje įtvirtintą Sakartvelo siekį tapti ES nare, tačiau pati partija šiuos kaltinimus atmeta.
