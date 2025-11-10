Neįprastas incidentas: Alytuje nusileido kontrabandinis balionas ir staiga pradingo

Pasak Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėjos Kristinos Janulevičienės, pareigūnai naktį jokio įtartino objekto nepastebėjo, nors informacija buvo tikrinama.
„Turėjome informacijos, kad naktį gali skristi balionas, tačiau pareigūnai, tikrindami ją, nieko nepastebėjo. Tik šiandien, apie pusę dvyliktos dienos, gavome pranešimą, kad vakar nakt Lelijų gatvėje nusileido balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis, kurios po kiek laiko dingo. Visa pagal kompetenciją informacija perduota Valstybės sienos apsaugos tarnybai,“ – sakė K. Janulevičienė.
Policija primena, kad kontrabandos gabenimas oro transportu – tai viena iš neteisėtų prekių gabenimo schemų, kurias pareigūnai pastaruoju metu fiksuoja pasienio regionuose.
