 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Neįprastas incidentas: Alytuje nusileido kontrabandinis balionas ir staiga pradingo

2025-11-10 10:04 / šaltinis: AlytusPlius
2025-11-10 10:04

Alytuje tiriamas neįprastas incidentas – pranešta, kad vakar naktį Lelijų gatvėje nusileido balionas, kuriuo, įtariama, buvo gabenamos kontrabandinės cigaretės.

Paviešino dar neskelbtus kadrus iš kontrabandinių balionų perėmimo operacijų: skaičiai šokiruoja – tokių jau šiemet virš 540 (tv3.lt fotomontažas)

Alytuje tiriamas neįprastas incidentas – pranešta, kad vakar naktį Lelijų gatvėje nusileido balionas, kuriuo, įtariama, buvo gabenamos kontrabandinės cigaretės.

REKLAMA
11

Pasak Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėjos Kristinos Janulevičienės, pareigūnai naktį jokio įtartino objekto nepastebėjo, nors informacija buvo tikrinama.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turėjome informacijos, kad naktį gali skristi balionas, tačiau pareigūnai, tikrindami ją, nieko nepastebėjo. Tik šiandien, apie pusę dvyliktos dienos, gavome pranešimą, kad vakar nakt Lelijų gatvėje nusileido balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis, kurios po kiek laiko dingo. Visa pagal kompetenciją informacija perduota Valstybės sienos apsaugos tarnybai,“ – sakė K. Janulevičienė.

Policija primena, kad kontrabandos gabenimas oro transportu – tai viena iš neteisėtų prekių gabenimo schemų, kurias pareigūnai pastaruoju metu fiksuoja pasienio regionuose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Poop
Poop
2025-11-10 10:34
Patikslinsiu kolega Jūs, kol balionas ore skrenda jis turi matomumo būsena, bet kai nusileidžia ant žemės jis turi dvi būsenas, matomas ir nematomas, tik kai pasieniečiai nuvažiuoja į vietą būna aišku kokia būsena balionas turi :D šiuo atveju nematomas.
Atsakyti
Durdom
Durdom
2025-11-10 10:08
Nieko nematem, nieko negirdejom, tik va eme ir dingo.
Atsakyti
Dzukeliai
Dzukeliai
2025-11-10 10:31
Neatiduos taip lengvai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų