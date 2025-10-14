NŽT: šiemet valstybės ir savivaldybių biudžetus papildė beveik 40 mln. eurų

Kaip antradienį pranešė Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), valstybės biudžetą papildė 23,9 mln. eurų, o savivaldybių – 15,7 mln. eurų.
Tarnybos teigimu, per šių metų I–III ketvirčius buvo įveiklinta ne mažiau kaip 25 tūkst. hektarų valstybinės žemės.
„Metų pradžioje iškėlėme ambicingą tikslą – įveiklinti ne mažiau kaip 25 tūkst. ha valstybinės žemės. Per I-III šių metų ketvirčius jau įgyvendinome beveik 78 proc. šio plano. (...) Šio darbo vaisius jaučia ir pačios savivaldybės – savivaldybių biudžetai už žemės įveiklinimą gavo net 58 proc. daugiau pajamų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu“, – pranešime sakė laikinasis NŽT direktorius Dovydas Petraška.
Tarnybos duomenimis, per šių metų I–III ketvirčius jau patvirtinta 716 Žemės reformos žemėtvarkos projektų, paskelbti dar 754 projektai. Taip pat sudaryta 16 Žemės reformos ir žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarčių.