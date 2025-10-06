Kitų metų biudžetas – įtemptas, tačiau lėšų bus ne tik gynybai, sako Juozas Olekas

Parlamento vadovas pabrėžia, kad pakankamai lėšų bus skirta ir socialinei apsaugai, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimams.
„Biudžetas yra įtemptas, gana sudėtingas visų pirma dėl bendros geopolitinės situacijos, dėl mūsų įsipareigojimų, kurių priėmusi nei viena Seimo dauguma – pasiekti, kad gynybai būtų skiriama 5 proc. ir daugiau nuo bendrojo vidaus produkto“, – po koalicijos tarybos posėdžio pirmadienį žurnalistams sakė socialdemokratas J. Olekas.
„Bet manau, kad tas pasiūlymas pirminis, kuris yra, dėl kurio diskutuojame ir kuris dar bus patobulintas iki balsavimo (Seime – BNS), leidžia spręsti ir kitas problemas, įskaitant ir kultūros darbuotojų, ir švietimo, ir socialinės srities, ir sveikatos“, – kalbėjo politikas.
Vyriausybė biudžeto projektą svarstyti turėtų kitą savaitę, o pateikti Seimui iki spalio 17-osios.
