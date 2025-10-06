Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kitų metų biudžetas – įtemptas, tačiau lėšų bus ne tik gynybai, sako Juozas Olekas

2025-10-06 17:55 / šaltinis: BNS
2025-10-06 17:55

Valdantiesiems dėliojant kitų metų valstybės viešųjų finansų kontūrus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad 2026-ųjų biudžetas dėl geopolitinių iššūkių bus įtemptas, o išlaidos gynybai turėtų siekti apie 5,2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Oro gynybos sistema „Patriot“ (nuotr. SCANPIX)

Valdantiesiems dėliojant kitų metų valstybės viešųjų finansų kontūrus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad 2026-ųjų biudžetas dėl geopolitinių iššūkių bus įtemptas, o išlaidos gynybai turėtų siekti apie 5,2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

REKLAMA
4

Parlamento vadovas pabrėžia, kad pakankamai lėšų bus skirta ir socialinei apsaugai, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Biudžetas yra įtemptas, gana sudėtingas visų pirma dėl bendros geopolitinės situacijos, dėl mūsų įsipareigojimų, kurių priėmusi nei viena Seimo dauguma – pasiekti, kad gynybai būtų skiriama 5 proc. ir daugiau nuo bendrojo vidaus produkto“, – po koalicijos tarybos posėdžio pirmadienį žurnalistams sakė socialdemokratas J. Olekas.

REKLAMA
REKLAMA

„Bet manau, kad tas pasiūlymas pirminis, kuris yra, dėl kurio diskutuojame ir kuris dar bus patobulintas iki balsavimo (Seime – BNS), leidžia spręsti ir kitas problemas, įskaitant ir kultūros darbuotojų, ir švietimo, ir socialinės srities, ir sveikatos“, – kalbėjo politikas.

Vyriausybė biudžeto projektą svarstyti turėtų kitą savaitę, o pateikti Seimui iki spalio 17-osios.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų