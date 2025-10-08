Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė: valdžios išlaidos kitais metais galės augti 5,2 proc.

2025-10-08 14:11 / šaltinis: BNS
2025-10-08 14:11

Lietuvos valdžios sektoriaus išlaidos kitais metais galėtų augti 5,2 proc., o vėliau nuosekliai mažėtų.

Kristupas Vaitiekūnas. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos valdžios sektoriaus išlaidos kitais metais galėtų augti 5,2 proc., o vėliau nuosekliai mažėtų.

REKLAMA
0

Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, Vyriausybei trečiadienį pritarus minsiterijos siūlymui supaprasti fiskalinės drausmės taisykles ši riba yra pagrindinė taisyklė – dabar vienintelis ribojantis dydis bus išlaidų augimas. Tai, pasak jo, reiškia, kad didinama fiskalinė erdvė, bet išsaugomas ir viešųjų finansų tvarumas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau ši drausmė būdavo apibrėžiama pagal biudžeto deficitą. 

„Derėdamiesi dėl šito dydžio, išlaidų augimo tempo Finansų ministerija derėjosi iki paskutinės dienos, iki paskutinės minutės ir todėl mūsų augimo tempas yra leidžiamas vienas aukščiausių Europos Sąjungoje“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį sakė K. Vaitiekūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, išlaidų rodiklį nustačius vieninteliu vertinamu rodikliu, fiskalinės drausmės procese bus didinamas valdžios sektoriaus finansų skaidrumas ir politinė atsakomybė už jų valdymo sprendimus.

REKLAMA

Be to, toliau galiotų Mastrichto kriterijus, numatantis iki 3 proc. biudžeto deficito ribą ir iki 60 proc. BVP skolą.

Vyriausybė trečiadienį pritarė Finansų ministerijos inicijuotiems pakeitimams. Tam dar turės pritarti Seimas. 

Labai svarbu supaprastinti galiojančias fiskalinės drausmės taisykles ir padaryti vidutinio laikotarpio biudžeto planavimą aiškesniu bei stiprinti visuomenės, rinkų pasitikėjimą Lietuvos fiskaline politika“, – posėdyje sakė ministras.

REKLAMA
REKLAMA

„Dabar mūsų esantis konstitucinis įstatymas, kuris pabrėžia fiskalinę drausmę, yra į kitus rodiklius suvestas nei naujieji ES priimti reikalavimai, tiesiog mūsų įstatymas nebeatitinka šiandienos realijų“, – sakė jis. 

Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisomis perkeliama Europos Sąjungos (ES) direktyva į nacionalinę teisę ir suderinamos nacionalinės taisyklės su atnaujintomis ES fiskalinės drausmės taisyklėmis.

Pakeitimais taip pat plečiamos kai kurios savivaldybių fiskalinio lankstumo ribos. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų