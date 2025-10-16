Vyriausybė pritarė 2026 metų biudžeto projektui: štai kas numatoma

„Šiais metais turime pakankamai spartų pajamų augimą visuose biudžetuose, dėl to galime sau leisti didinti kai kurias išlaidas ir užtikrinti nuoseklų šalies vystymąsi, gynybos finansavimą“, – Vyriausybės posėdyje sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Visų biudžetų projektai numato, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 2,7 proc.
Gynybai valstybės biudžete siūloma skirti 4,79 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Prognozuojama, jog valstybės skola 2026-aisiais sieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.
Valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti 21 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 16,8 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,5 mlrd. eurų, arba 18,9 proc. daugiau.
Grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 procento.
Numatoma, kad šiemet priimti mokestiniai pakeitimai 2026 metais valstybės biudžeto pajamas papildys 278,5 mln. eurų.
Anot ministro, pagrindiniai biudžeto prioritetai – socialinės reikmės, gynyba, infrastruktūra, biudžeto fiskalinis tvarumas.
„Kitais metais galime sau leisti ganėtinai sparčius atlyginimų augimus turint didžiulį iššūkį labai dosniai finansuoti savo gynybą“, – sakė finansų ministras.
Atlyginimai viešajame sektoriuje
Viešojo sektoriaus darbuotojų algų augimui papildomai siūloma numatyti 438,4 mln. eurų.
Daugiausiai pinigų bus skiriama mokytojų, aukštųjų mokyklų darbuotojų, sporto trenerių algų kėlimui – 148,8 mln. eurų. Visų medikų darbo užmokesčiui didinti skiriama taip pat 148 mln. eurų.
Statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos ir muitinės darbuotojų – atlyginimams siūloma papildomai 24,1 mln. eurų, kultūros įstaigų ir meno darbuotojų algoms – dar 12 mln. eurų.
Minimalus mėnesio atlyginimas (MMA) kitąmet augs 115 eurų, arba 11,1 proc. – iki 1153 eurų (iki mokesčių).
Kiek didės pensija?
Numatoma, kad vidutinė senatvės pensija didės 12 proc. iki 750 eurų, o turintiesiems būtinąjį stažą – iki 810 eurų.
„Tai palies daugiau nei penktadalį mūsų šalies gyventojų“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Įvairios socialinės išmokos, pavyzdžiui, vaiko pinigai bei kitos vidutiniškai augs 5,4 procento.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte keliams siūloma skirti 815,5 mln. eurų – kiek daugiau nei šiemet, be to, numatyta galimybė skolintis papildomai.
Savivaldybių pajamos kitais metais augs 10,4 proc. ir sieks daugiau nei 7 mlrd. eurų.
Kitų metų biudžetą ir su juo susijusius projektus Seimas paprastai priima gruodį. Jie Seimui turi būti pateikti iki spalio 17-osios.