Nausėda: naujo kultūros ministro paieškos neturėtų trukti mėnesius

„Ne man vertinti ar chronometrą pasiėmus (skaičiuoti – ELTA), ar skuba, ar neskuba (premjerė pateikti kandidato – ELTA). Bet kuriuo atveju, sprendimo reikės ir tas sprendimas turės būti padarytas pagal tuos sprendimus, kurie buvo paskelbti praėjusios savaitės pabaigoje. Aš pasakiau, kad aš netvirtinsiu „Nemuno aušros“ ministrų – ne dėl to, kad aš, taip sakant, demonstruočiau savo valdžią, o dėl to, kad tai, ką daro ponas Žemaitaitis, yra nepriimtina ir pirmiausiai nepriimtina, sakyčiau, bendraujant su mūsų išorės partneriais. O kitą dieną socialdemokratų partija akivaizdžiai paskelbė, kad perima Kultūros ministeriją savo žinion“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai neturėtų užtrukti mėnesių mėnesius, kol jie sugebės pateikti kandidatūrą, kuri tiks visiems“, – pažymėjo jis.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
