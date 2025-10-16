Iš pareigų traukiasi prezidento patarėjas Bundza

Apie tai jis ketvirtadienio vakarą paskelbė savo „Facebook“ paskyroje.
„Šiandien – paskutinė mano darbo diena prezidento komandoje. Ketveri metai nuolatinių pamokų, už kurias esu ir būsiu nuoširdžiai dėkingas tiek prezidentui, tiek Švietimo, mokslo ir kultūros, kitų grupių ir visos kanceliarijos kolegoms“, – rašo M. Bundza.
„Pasakodamas apie darbą Prezidentūroje visuomet sakiau, kad savo forma tai iš esmės toks pat darbas, kaip ir visur – tam tikri kalneliai. Tik tiek, kad čia tų kalnelių aukštumos, o ir žemumos gali būti itin ekstremalios. Pastarosios savaitės nebuvo iš lengvųjų“, – tikina jis.
M. Bundza prieš 2021-aisiais pradėtą darbą Daukanto rūmuose, buvo Kultūros tarybos administracijos direktoriumi, vienu metu jai laikinai vadovavo.
