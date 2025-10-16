Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš pareigų traukiasi prezidento patarėjas Bundza

2025-10-16 17:28 / šaltinis: BNS
2025-10-16 17:28

Iš prezidento Gitano Nausėdos komandos traukiasi jo patarėjas švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Mindaugas Bundza.

Mindaugas Bundza (nuotr. Dainiaus Labučio)

Iš prezidento Gitano Nausėdos komandos traukiasi jo patarėjas švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Mindaugas Bundza.

2

Apie tai jis ketvirtadienio vakarą paskelbė savo „Facebook“ paskyroje.

„Šiandien – paskutinė mano darbo diena prezidento komandoje. Ketveri metai nuolatinių pamokų, už kurias esu ir būsiu nuoširdžiai dėkingas tiek prezidentui, tiek Švietimo, mokslo ir kultūros, kitų grupių ir visos kanceliarijos kolegoms“, – rašo M. Bundza.

„Pasakodamas apie darbą Prezidentūroje visuomet sakiau, kad savo forma tai iš esmės toks pat darbas, kaip ir visur – tam tikri kalneliai. Tik tiek, kad čia tų kalnelių aukštumos, o ir žemumos gali būti itin ekstremalios. Pastarosios savaitės nebuvo iš lengvųjų“, – tikina jis. 

M. Bundza prieš 2021-aisiais pradėtą darbą Daukanto rūmuose, buvo Kultūros tarybos administracijos direktoriumi, vienu metu jai laikinai vadovavo.

