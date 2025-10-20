Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė dar neturi kandidato į kultūros ministrus: „Pasidariau išvadas“

2025-10-20 16:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 16:10

Premjerė Inga Ruginienė teigia dar neturinti galimo kandidato į kultūros ministro kėdę. Vyriausybės vadovė sako norinti atsakingai patikrinti ir rinktis ministrą. 

Inga Ruginienė BNS Foto

Premjerė Inga Ruginienė teigia dar neturinti galimo kandidato į kultūros ministro kėdę. Vyriausybės vadovė sako norinti atsakingai patikrinti ir rinktis ministrą. 

1

„Labai tikiuosi, kad jau greitai išspręsime šį klausimą, bet kol kas Raminta Popovienė tikrai susitvarko. Kultūros bendruomenė tikrai gali jaustis rami ir saugi. Užtruksiu tiek laiko, kiek reikės, kad atsirastų geriausias žmogus šioje srityje“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Niekas netrukdo, tiesiog jis turi atsirasti. Noriu, kad būtų detalesnis kandidato patikrinimas, noriu pati susitikti. Pasidariau išvadas (...) tada didelių galimybių patikrinti žmogų – neturėjau, dabar ją turiu ir noriu ja pasinaudoti. Matyt, vieno pokalbio neužtenka, noriu atsakingai ir detaliau rinktis tinkamą ministrą“, – akcentavo ji. 

Kaip skelbta anksčiau, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams pirmadienį pripažino, kad kandidato į kultūros ministrus paieškos užtruko. Anot M. Sinkevičiaus, partija ieško kompetetingo kandidato. 

Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda ragina valdančiuosius socialdemokratus nedelsti ir kuo greičiau rasti kandidatą į šią poziciją. 

ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati. 

Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.

Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.

