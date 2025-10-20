Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: „Nėra balto dūmo iš Kultūros ministerijos kaminų“

2025-10-20 12:54 / šaltinis: BNS
2025-10-20 12:54

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad kultūros ministro paieškos yra tęsiamos, o vadovauti ieškomas geriausias kandidatas.

Mindaugas Sinkevičius (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

1

„Kultūros ministro paieškas vykdo premjerė, (...) tai kol kas, mano žiniomis, nėra balto dūmo iš Kultūros ministerijos kaminų, paieškos tęsiamos“, – žurnalistams pirmadienį sakė socialdemokratų vedlys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gerų žmonių paieškos užtrunka kartais, kad nesigautų taip, kaip buvo praeityje, geriau nesuklysti ir atsakingai paieškoti“, – pridūrė jis.

Socialdemokratams prieš kelias savaites nusprendus perimti iš „aušriečių“ atsakomybę už Kultūros ministeriją, premjerė Inga Ruginienė sakė, kad geriausia kandidatė užimti ministrės postą – socialdemokratė Vaida Aleknavičienė.

Apie ją teigiamai atsiliepė ir M. Sinkevičius, kuris pirmadienį pakartojo, kad kolegė yra „puikus žmogus“.

„Klausimas premjerei labiau, gal yra ir dar geresnių žmonių, daugiau gerų žmonių, ne tik Vaida Aleknavičienė“, – kalbėjo LSDP pirmininkas.

„Rasime kultūros ministrą ir jis bus bendras šitos dvidešimtosios Vyriausybės kabineto narys“, – teigė M. Sinkevičius.

