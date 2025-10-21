Kol kas aiški tik viena kandidatė į kultūros ministrus ir ji Žemaitaičiui netinka: „Aš nematau, kad tai bendras kandidatas“

TV3 žiniomis, į kultūros ministrus bus siūloma ta pati, premjerės Ingos Ruginienės anksčiau įvardinta socdemė Vaida Aleknavičienė. Ir kitų kandidatų esą nėra. Tačiau viešai socialdemokratai jos pavardės įvardinti nesiryžta, nes jos kandidatūrą I. Ruginienė kažkodėl dar bando suderinti su Remigijumi Žemaitaičiu.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Dažniausiai šildymo sezono pradžią simbolizuoja rūkstantys dūmai iš kaminų. Tačiau kultūros ministerijoje jokių dūmų kol kas nematyti.
Kultūros ministerijai laikinai vadovauja švietimo ministrė Raminta Popovienė, nes socialdemokratai niekaip neranda kandidato. Nors socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius visus ragina nurimti, nes „gerų žmonių paieškos užtrunka kartais“, socdemus skubina jau ir prezidentas Gitanas Nausėda – ragina nedelsti.
„Laukiu kandidato, tikiuosi, kad kandidatas nekels abejonių arba nekels kontroversijų ir raginu Socialdemokratų partiją padaryti tai kaip galima greičiau, kad turėtume visiškai suformuotą Vyriausybę“, – kalbėjo prezidentas.
Premjerė dar tarybos posėdyje praėjusią savaitę kalbėjo, kad geriausia kandidatė į kultūros ministrus būtų socdemė Vaida Aleknavičienė. Ta pati socdemė, kuri jau buvo paskirta į ministres, bet Remigijui Žemaitaičiui perėmus ministeriją – buvo atšaukta.
„Manau, kad puikus žmogus. – Tai ko jūs ieškote? – Klausimas premjerei labiau. Gal yra dar geresnių žmonių. Gal yra daugiau gerų žmonių. Ne tik Vaida Aleknavičienė“, – galimą kandidatę aptarė socialdemokratų pirmininkas.
R. Žemaitaitis viešai aiškino, kad nors ministeriją ir pasiėmė socdemai, kandidatas į kultūros ministrus bus bendras nuo abiejų partijų.
„Bus gražu, jeigu mūsų rastam ministrui pritars koalicijos partneriai“, – sakė M. Sinkevičius.
Tad nors R. Žemaitaitis kažko ieško, kultūros ministrą galiausiai vis tiek skirs socdemai. Ir kaip leidžia suprasti partijos pirmininkas – tai bus socdemų, ne „Nemuno aušros“ kandidatas.
„Gal jis ir ieško, aš nežinau, ko ieško. Kitos partijos lyderio paieškų nekomentuosiu. Aš žinau, kad premjerė ieško“, – sakė M. Sinkevičius.
Manoma kandidatė tinka ne visiems
Dar praėjusią savaitę „Nemuno aušros“ lyderis tvirtino, kad jam Vaida Aleknavičienė netinka. Tikindamas, kad vis dėlto turi būti bendras, o ne tik socdemų kandidatas.
„Aš nematau, kad tai bendras kandidatas, nes socialdemokratai ją įvardijo kaip savo sprendimą“, – aiškino R. Žemaitaitis.
„Iš tikrųjų, kultūros ministrą deleguos socialdemokratai. O daugiau žmonių daug ko sako, kadangi ministerija priklauso mums. Ir mes tą aiškiai pasakėme“, – kalbėjo socialdemokratų vicepirmininkas Neriju Cesiulis.
Visgi, TV3 žiniomis, Vaida Aleknavičienė yra pagrindinė kandidatė į kultūros ministrus. Ir ją skirti trukdo tik tai, kad premjerė dabar bando dėl jos kandidatūros susitarti su R. Žemaitaičiu, nepaisant to, kad ministerija yra socdemų.
Prieš savaitę vykusiame socialdemokratų tarybos posėdyje buvo nuspręsta ne tik susigrąžinti Kultūros ministeriją, bet ir toliau tęsti darbą su „Nemuno aušra“.
Drąsos pritrūkusiems „bičiuliams“ oponavo partijos vicepirmininkas Nerijus Cesiulis. Viešai tikino, kad didelė dalis partijos netiki, jog ši koalicija gyvuos ilgai. Dabar socialdemokratas ragina partiją apklausti bičiulius, ar šie nori dar dirbti su R. Žemaitaičiu. Esą rezultatai nustebintų.
„Aš jau nebedirbčiau, bet iki kada dabar vyks darbas. Aš nežinau, kada santuokos išyra. Kartais lėtai, kartais labai staigiai ir per vieną naktį“, – kalbėjo N. Cesiulis.
Klausimas dėl koalicijos išlikimo
Koalicinė santuoka su Sauliaus Skvernelio demokratais iširo pakankamai greitai. Užteko apklausti partijų skyrius visoje Lietuvoje ir šie vieningai pasisakė už koaliciją be S. Skvernelio. Tačiau dabar partijos skyrių dėl R. Žemaitaičio išmetimo iš koalicijos niekas neapklausė.
„Matome mitingus, aš nepamenu, kada matėme tokius paskutinį kartą. Matome suskaldytą visuomenę, aštrius pasisakymus, antisemitinius, prorusiškus pasisakymus įvairius. Aš manau, kad jau mūsų didelei partijai tokie dalykai nepatinka“, – dėstė socialdemokratų vicepirmininkas.
„Taip, yra mąstančių, kad koalicija yra netvari ir galėtų būti kitokia. Bet kol kas partija lieka prie to status quo“, – situaciją aptarė M. Sinkevičius.
Socialdemokratai į tarybos posėdžius renkasi kas ketvirtį. Artimiausias planuojamas gruodį arba sausį. Tuo metu Seime bus sprendžiamas svarbiausias klausimas – kitų metų biudžeto priėmimas, o po jo, kai kurių socdemų teigimu, paaiškės ir Remigijaus Žemaitaičio likimas.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.