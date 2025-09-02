Po draugiškų rungtynių „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis džiaugiasi jaunimo indėliu: „Tikrai buvau nustebęs, kaip jie yra gerai treniruoti, kaip viską supranta“

Tai buvo pirmosios Tomo Masiulio rungtynės būnant vyriausiuoju „Žalgirio“ treneriu, po kurių strategas papasakojo, kas šiai akimirkai yra svarbiausia tokiose rungtynėse.
„Jausmas geras. Kovojome, stengėmės, pasiekėme pergalę. Daug žaidė jaunimas. Jausmas, kad grįžau į dublerių komandą, nes labai daug jaunų žaidėjų. Tai kaip ir niekur nebuvau išvykęs“, – sakė T. Masiulis.
– Kaip atrodė senbuviai arba pagrindinės sudėties naujokai ir kaip jie išpildė tai, ko prašėte?
– Dabar vis tiek tokia stadija, kad visi su visais daugiau susipažįstame, ko mes norime kaip treneriai, kokia ta nauja sistema. Tai truputį dar toks įvadinis etapas. Pirmos rungtynės, treniruotėje atrodome vienaip, buvo įdomu pasižiūrėti, kaip atrodysime rungtynėse. Svarbiausia, pradėjome nuo gynybos. Manau, kad šiandien pavyko agresyviai apsiginti ir einame tobulėdami žingsnis po žingsnio.
– Kaip pats dėliojate darbą, kai neturite tiek daug žaidėjų dėl Europos čempionato arba laikinai iškritusių dėl traumų?
– Matėte, pasikvietėme nemažai jaunimo ir smagu, kad tikrai buvau nustebęs, kaip jie yra gerai treniruoti, kaip viską supranta. Per tą savaitę, kiek turėjome sportuodami, jie neiškrenta iš konteksto ir labai padeda. Matėte, rungtynėse jie tikrai gali duoti naudos. Aš tuo džiaugiuosi. Jie padeda ruoštis mūsų pagrindiniams žaidėjams, kuriuos turime. Taip, kad darbas vyksta sklandžiai ir esame patenkinti.
– Kalbant apie „Žalgirio“ naujokus, Mosesas Wrightas šiandien su „Žalgirio“ apranga debiutavo ikisezoninėse rungtynėse. Kaip jis atrodė? Kokias užduotis labiausiai norėjote matyti įvykdytas?
– Buvo energijos, kova dėl kamuolių – to visada tikiesi iš didelio žmogaus. Bet matau, kad jis gali žaisti ir toliau nuo krepšio. Treniruotėse jis irgi rodo, kad mato aikštę. Tai maloniai nustebino tokie jo sugebėjimai, bandysime tai išnaudoti. Taip pat žinome, kad Dustinas Sleva tikrai gali pataikyti. Jis šiandien irgi susikūrė metimų, gali agresyviai eiti ant lentos, ko mes iš jo ir norime. Tad naujokai daro tai, ko tikimės.
– Kokios užduotys bus antrose rungtynėse, kai šeštadienį žaisite su „Lietkabeliu“? Ar tai bus intensyvumo kėlimas rungtynių metu?
– Tai vėl daugiau tokios treniruočių pobūdžio rungtynės. Žiūrime, kad visi žaidėjai gautų savo minutes, nežaistų per daug, nes dar nesame optimalios fizinės formos. Stebime, darome keitimus pagal minutes, kad visi po truputį įeitų į formą. Pergalė svarbi, bet ne pati svarbiausia. Jaunimas yra pasiruošęs, įėjęs į aikštę žaidimo nenuleidžia. Džiugu, kad žaidimas nekrenta į apačią. Norime, kad po kiekvienų rungtynių galėtume pasakyti, jog žengėme mažą žingsnelį į priekį.
– Ar nebuvo keista treniruoti savo buvusio komandos draugo Sauliaus Štombergo sūnų Igną?
– Prisiminiau Igną dar visai mažą, tikrai buvo keista, kai pamačiau treniruotėje. Dabar jau pripratau, tai kitoks jausmas. Taip gyvenimas sukasi ratu. Įdomūs tokie jausmai.
