  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Paskutinės minutės dramoje – Italijos pergalė prieš Ispaniją

2025-09-02 23:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 23:31

Sunkią pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Italijos rinktinė. Gianmarco Pozzecco auklėtiniai rezultatu 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16) nugalėjo Ispanijos komandą.

Sunkią pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Italijos rinktinė. Gianmarco Pozzecco auklėtiniai rezultatu 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16) nugalėjo Ispanijos komandą.

Pildoma.

Italijos rinktinė: Mouhametas Rassoulas Dioufas 14 (6/7 dvit., 7 atk. kam.), Giampaolo Ricci (2/6 trit., 5 atk. kam.) ir Saliou Niangas (5/6 dvit., 10 atk. kam.) po 10, Simone Fontecchio 8 (1/7 dvit., 1/4 trit., 9 atk. kam.), Darius Thompsonas (1/4 trit.) ir Marco Spissu (1/5 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.) po 7, Matteo Spagnolo ir Gabriele Procida po 3, Alessandro Pajola ir Danilo Gallinari po 2.

Ispanijos rinktinė: Santi Aldama 19 (4/7 dvit., 2/6 trit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.), Sergio De Larrea Asenjo 15 (4/6 trit., 7 atk. kam.), Josepas Puerto 9 (2/6 trit.), Mario Saint-Supery Fernandezas ir Dario Brizuela (1/6 trit.) po 7, Santiago Yusta ir Jaime Pradilla (4 atk. kam.) po 2, Willy Hernangomezas ir Joelas Parra (0/4 trit., 5 atk. kam.) po 1.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

