Jurgos Šeduikytės gyvenime – neeilinė diena

Albumas laimėjo tuometinių „Radiocentro“ ir „Bravo“ apdovanojimų metų albumo statulėles. Būtent jame skamba žymiausios Jurgos dainos – „Nebijok“ bei „Aukso pieva“. Taip pat ir kiti žinomi kūriniai „Laisvė“ (su Eurika Masyte), „Saulė vandeny“, „Galbūt“, „Aš esu tiktai jei tu esi“, „The Longest Day“.
Tai dar ne viskas – „Radiocentro“ apdovanojimuose metų dainos įvertinimas atiteko dainai „Nebijok“, o „Bravo“ apdovanojimuose šis darbas dar buvo įvertintas metų debiuto (Jurga) ir metų prodiuserio (Andrius Mamontovas) apdovanojimais.
„Aukso pieva man yra kryptis ir švelnus pažadas, nuojauta, kad viskas visada yra gerai, o as turiu išmokti tai pamatyti“, – sako Jurga .
Pasirodė dviguba vinilo plokštelė
Per savo istoriją albumas „Aukso pieva“ buvo išleistas ir kompaktine plokštele su natomis ir akordais, 2020 metais pasirodė dviguba vinilo plokštelė su visų dainų studijinėmis ir koncertinėmis versijomis. Iš mažiau žinomų faktų – „Aukso pieva“ (kartu su „lemon joy“ albumu „1210“ ir Andriaus Mamontovo „Saldi. Juoda. Naktis“) yra pirmasis lietuviškas albumas skaitmeninėse muzikos platformose, kur pasirodė dar 2006 metų liepą.
„Klausytojams „Aukso pievos“ dainų vis negana, jos aktualios iki šiol, o ir pati muzika nepaseno, tokia pati jauki, skambi, įtraukianti į savo magišką pasaulį“, – sako albumą išleidusios kompanijos M.P.3 vadovas Vaidas Stackevičius.
Spalio 23 d. „Aukso pievos“ sukaktį Jurga paminės savo proginiu koncertu „Žalgirio“ arenoje Kaune, o interneto parduotuvė „Buymusic.lt“ visą šią savaitę iki sekmadienio vidurnakčio Jurgos įrašams ir atributikai su kodu „Auksopieva20“ pritaikys 20% nuolaidą.
