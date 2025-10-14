Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Grupės „Man-go“ narės Gabijos gyvenime – netikėtas vingis

2025-10-14 14:25

Ilgus metus publikai pažįstama kaip vienos žymiausių Lietuvos merginų grupių balsas, atlikėja Gabija Sruogiūtė-Stašienė, pasirinkusi sceninį vardą Gabeta, pristato pirmąją savo autorinę dainą „Žalias obuolys“. Šis kūrinys – ne tik solinės kelionės pradžia. Tai jautri refleksija, kviečianti klausytojus leistis į kelionę po laiką, prisiminimus ir neišsipildžiusias svajones.

Atlikėja Gabeta (nuotr. Vilnė Kymantaitė ir Ovidijus Zonys)
Ilgametę sceninę patirtį turinti atlikėja neslepia, kad išleisti savo kūrybos dainą buvo jos sena svajonė. Mergina kuria nuo paauglystės, o šiandien dalinasi savo dabartinio kūrybinio etapo vaisiumi, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Pradeda naują etapą

„Ši daina gimė daugiau nei prieš pusmetį man jautriu gyvenimo laikotarpiu. Vieną naktį tiesiog prabudau su savo galvoje skambančiomis priedainio eilutėmis. Staigiai jas užsirašiau ir toliau nugrimzdau į miegą, o ryte pabudus jas sugrojau. Žinau, tai gali skambėti banaliai, bet tikrai atrodo, kad visata man jas tiesiog atsiuntė. Ši daina man labai brangi ir turi daug skirtingų prasmių bei simbolių. Tikiuosi, kad kiekvienas klausytojas suras joje savąją prasmę“, – sako Gabeta.

Žalias obuolys – universali istorija apie gyvenimo laikinumą, svajones ir vidines baimes, kartais trukdančias jas įgyvendinti. Kartu su daina Gabeta pristato ir vaizdo klipą, kuriame klausytojai galės trumpam nusikelti į nostalgiškas vaikystės vasaras. Dainos vizualui buvo pasirinkta simboliška erdvė – atlikėjos močiutės kaimas. „Norėjau, kad pirmoji mano išleista daina būtų asmeniška visomis prasmėmis. Juk būtent čia - pas močiutę kaime, praleistos visos mano gražiausios vasaros“, – sako Gabeta.

„Kartais pagaunu save svajojančią grįžti į vaikystę – į tą jausmą, kai visas gyvenimas dar prieš akis, pilnas pirmų kartų, neišsemiamų galimybių ir pasirinkimų,“ – pasakoja atlikėja. 

Nostalgijos, švelnaus liūdesio, bet kartu ir viltingos šviesos kupina daina kviečia į kelionę laiku, prisimenant šiltus vasaros vakarus, pirmuosius kartus ir tą lengvumo jausmą, kai ateitis atrodė neribota.

Dainą ir vaizdo klipą galite pamatyti čia: 

