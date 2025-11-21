Erica Jennings suvienijo jėgas su roko grupe „Twin Dive“: įvertinkite patys

Grupė „Twin Dive“ susikūrė Danijoje. Po 15-os metų gyvenimo emigracijoje grupės įkūrėjas Robertas Jancevičius nusprendė grįžti į Lietuvą ir rokenrolo grupę atnaujino su nauju sąstatu bei nauja muzika.
Metų pradžioje grupė išleido pirmą savo albumą lietuvių kalba – „Metai“. Šiame albume galima išgirsti dainų, atliktų kartu su tokiais atlikėjais kaip Erica Jennings ir Lukas Malinauskas.
O dabar muzikantai pristatė naują kūrinį ir vaizdo klipą „ievelė“. Išskirtinėje lokacijoje filmuotas vaizdo klipas išsiskiria ne tik ypatinga vieta, bet ir tuo, kad klipe nusifilmavo Vilniaus įgulos karininkų ramovės liaudiškų šokių ansamblio „Neris“ šokėjai.
Prie vaizdo klipo prisidėjo ir su grupe bendradarbiaujanti E. Jennings.
Apie dainos ir vaizdo klipo kūrybinį procesą E. Jennings ir R. Jancevičius papasakojo laidoje „Kažkas naujo“.
Laidoje muzikantai taip pat papasakojo ir apie laukiančius koncertus bei atskleidė, ar galima tikėtis roko grupės „Twin Dive“ įrašuose dar kartą išgirsti ir pačią Ericą Jennings.
