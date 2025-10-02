Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Karolis ir Petras važiuodami automobiliu pamatė ženklą „parduodama“: apie tai, kas vyko vėliau, galėjo tik pasvajoti

2025-10-02 14:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 14:07

Laidoje „Pasidaryk pats“ laukia ypatinga kelionė į praeitį. Verslininkai ir architektūrinio paveldo puoselėtojai Petras Gaidamavičius bei Karolis Banys, Amsterdamo mokyklos ir Art Deco muziejų įkūrėjai, pakvietė Audrių Bružą prisiliesti prie autentikos – aplankyti Šakių rajone, Kaimelio kaime slypintį Kaimelio dvarą.

Laidoje „Pasidaryk pats“ – Kaimelio dvaras
5

Laidoje „Pasidaryk pats" laukia ypatinga kelionė į praeitį. Verslininkai ir architektūrinio paveldo puoselėtojai Petras Gaidamavičius bei Karolis Banys, Amsterdamo mokyklos ir Art Deco muziejų įkūrėjai, pakvietė Audrių Bružą prisiliesti prie autentikos – aplankyti Šakių rajone, Kaimelio kaime slypintį Kaimelio dvarą.

„Dar visai neseniai apie šį dvarą beveik niekas nežinojo. Net vietiniai, paklausti, kur jis yra, manydavo, kad kalbama apie socialinį būstą. Tačiau prieš trejus metus, viešo aukciono metu įsigytas objektas netikėtai atskleidė savo paslaptis,“ – pasakoja Karolis ir Petras.

Kaimelio dvaras – ne tik apleistas pastatas

„Mes su Petru pirmą dieną užlipome į palėpę, pasikapstėme „spaliuose“ ir mums išlindo 19 a. dokumentai, knygutės, rašalinės. Palėpėse žmonės mėgo slėpti įvairiausius turtus, tad neskubėkite jų turinio išmesti. Mums šis dvaras per tris metus prakalbo per palėpės perdangoje paslėptus daiktus,“ – atvirauja Karolis Banys.

Kaimelio dvaras – ne tik apleistas pastatas. Tai gyvas liudijimas apie Lietuvos istoriją, kuri šių paveldo entuziastų širdyse užima ypatingą vietą. „Mes norime prisiliesti prie istorijos, nes iš mūsų buvo atimta ir laisvė, ir atmintis. Įsimylėjome tarpukarį – laiką, kai lietuviai gyveno laisvi ir nepriklausomi. Atidarėme du muziejus Kaune, o vėliau pribrendome svajonei atkurti seną dvarelį prie Nemuno. Karas Ukrainoje dar labiau parodė, koks trapus yra gyvenimas, todėl nusprendėme, kad turime veikti čia ir dabar,“ – sako Petras Gaidamavičius.

Meilės Lietuvai ir jos istorijai vedami architektūrinio paveldo mylėtojai, prisimena, kaip Kaimelio dvaras tapo nauju jų iššūkiu. „Prieš tris metus turėjome laisvą savaitgalį ir pagalvojome – pasivažinėkime po Lietuvos dvarus: Zypliai, Gelgaudiškis, Kiduliai... Ir važiuodami pro šalį pamatėme užrašą „parduodama“. Pasvajojome, kaip įdomu būtų atkurti tokį kultūros objektą, dar su tokiais vaizdais į Nemuną. Bet tuo metu save labai greit sustabdėme – negali svajoti apie tokio dydžio objektą ar juo labiau apie jo atkūrimą,“ – prisimena jie.

Tačiau ši svajonė virto realybe. Per trejus metus Kaimelio dvaras atgijo – renovuojamas pastatas, atkuriamos net menkiausios istorijos detalės, saugojama tai kas išlikę, o neišlikę elementai atkuriami pagal to meto stilistiką, randamas detale. Dvare vedamos potyriminės eskursijo, net ir vykstant renovacijos darbams.

Laidos „Pasidaryk pats“ žiūrovai turės galimybę ne tik pamatyti, kaip atrodo renovuojamas Kaimelio dvaras šiandien, bet ir išgirsti istoriją apie tai, kaip net atsitiktinai rastas užrašas „parduodama“ gali pakeisti gyvenimą ir tapti tiltu į mūsų praeitį. Audrius Bružas kartu su dvaro šeimininkais atliks ir naudingą misiją – parodys, kaip teisingai atnaujinti sidabrinius įrankius ar indus.

Laida „Pasidaryk pats“ – šeštadienį 9.30 per TV3. Nepraleiskite progos prisiliesti prie autentiškos Lietuvos istorijos.

