„Deimantinės lygos“ etape Lenkijoje – Warholmo rekordas, Bol dominavimas ir Tamberi abejonės dėl ateities

Įspūdingai vyrų 400 m barjeriniame bėgime pasirodė norvegas Karstenas Warholmas. Jis finišavo per 46.28 sek. ir pagerino „Deimantinės lygos“ rekordą bei pasiekė geriausią rezultatą pasaulyje nuo 2021 m. Apskritai, per istoriją yra buvę pasiekti tik 2 geresni rezultatai: to paties K. Warholmo (45.94 – pasaulio rekordas) bei amerikiečio Rai Benjamino (46.17).
Armandas Duplantis šį kartą pasaulio rekordo nepasiekė, bet laimėjo šuolių su kartimi rungtį, įveikęs 6,10 m aukštį. Antras buvo 6 m rezultatą pasiekęs graikas Emmanouilas Karalis.
Moterų 100 m bėgime puikiai pasirodė amerikietė Melissa Jefferson-Wooden (10.66). Naujoji sprinto žvaigždė pakartojo varžybų Lenkijoje rekordą, kurį 2022 m. pasiekė Jamaikos legenda Shelly-Ann Fraser-Pryce.
Vyrų 100 m sprinte nugalėjo varžybų Lenkijoje rekordą pakartojęs jamaikietis Kishane‘as Thompsonas (9.87). Už jo liko šios rungties olimpinis čempionas amerikietis Noah Lylesas (9.90) bei kitas JAV bėgikas Kennethas Bednarekas (9.96).
Varžybų rekordą pakartojo ir amerikietis Cordellas Tinchas, 110 m barjeriniame bėgime finišavęs per 13.03 sek. Dabartinis Europos čempionas italas Lorenzo Simonelli už taisyklių pažeidimą (neįveiktus visus barjerus) buvo diskvalifikuotas.
Vyrų estafetėje 4x400 m „Deimantinės lygos“ rekordą pasiekė vengrai – Patrikas Simonas Enyingi, Zoltanas Wahlas, Csanadas Csahoczi ir Attila Molnaras (3:01.46).
Geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė ir varžybų rekordą pagerino britė Keely Hodgkinson (800 m bėgimas, 1:54.74). Taip pat varžybų rekordas krito moterų 1500 m bėgime, kur jį pagerino etiopė Gudaf Tsegay (3:50.62).
Moterų 3000 m bėgime žibėjo Faith Kipyegon iš Kenijos (8:07.04). Ji net 27 sek. aplenkė visas varžoves, pagerino „Deimantinės lygos“ ir Afrikos rekordus bei pasiekė antrą rezultatą per visą rungties istoriją. F. Kipyegon nepavyko pranokti tik 1993 m. kinės Junxios Wang (8:06.11) pasiekto pasaulio rekordo.
Moterų 400 m barjeriniame bėgime dominavo olandė Femke Bol (51.91). Visas varžoves sutriuškinusi olandė pagerino varžybų rekordą bei pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje.
Šuolio į aukštį sektoriuje geriausiai pasirodė dabartinis olimpinis čempionas Hamishas Kerras (2.33) iš Naujosios Zelandijos. Tuo tarpu po traumos atsigaunantis tituluotas italas Gianmarco Tamberi liko paskutinis – 11-as (2.14). Po tokio pasirodymo G. Tamberi pripažino abejojantis, ar vyks į pasaulio čempionatą, nes dėl reabilitacijos vėlai pradėjo pasiruošimą šiam sezonui ir nespėjo įgyti geros formos.
Moterų 100 m barjerinį bėgimą su nauju „Deimantinės lygos“ rekordu laimėjo amerikietė Masai Russell (12.19). Tai apskritai buvo 3-ias rezultatas per visą rungties istoriją.
Kitas etapas rugpjūčio 20 d. vyks Lozanoje (Šveicarija).
