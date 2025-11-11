 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos dronai per mėnesį sunaikino net 77 tūkst. Rusijos taikinių – Syrskis atskleidė, kas slypi už šio proveržio

2025-11-11 14:22 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 14:22

Spalio mėnesį ukrainiečių dronai sunaikino 77 tūkst. priešo taikinių, be to, ne tik nepilotuojamosios skraidyklės, bet ir antžeminės robotų sistemos sparčiai tobulėja, tampa svarbiausiais šiuolaikinio karo elementais ir gelbsti kareivių gyvybes.

Oleksandras Syrskis (nuotr. SCANPIX)

Spalio mėnesį ukrainiečių dronai sunaikino 77 tūkst. priešo taikinių, be to, ne tik nepilotuojamosios skraidyklės, bet ir antžeminės robotų sistemos sparčiai tobulėja, tampa svarbiausiais šiuolaikinio karo elementais ir gelbsti kareivių gyvybes.

REKLAMA
0

Apie tai platformoje „Facebook“ pranešė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prioritetinė dronų sistemos dalinių plėtra duoda konkrečių rezultatų – sunaikintų priešo objektų skaičius auga. Vien spalio mėnesį mūsų oro dronų sistemos sunaikino 77 tūkst. priešo taikinių. FPV dronai ir sunkieji bombonešiai parodė geriausius kovinius rezultatus“, – pažymėjo O. Syrskis.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos vis plačiau naudoja antžemines robotų sistemas, kurios tampa neatskiriama šiuolaikinio technologinio karo dalis. Spalio mėnesį jos pristatė beveik 300 tūkst. kilogramų atsargų kariniams daliniams ir atliko sužeistųjų evakuaciją, minų išminavimo operacijas ir kovines misijas.

REKLAMA

Vyriausiasis karinių pajėgų vadas taip pat pabrėžė, kad priešas bando sekti Ukrainos pėdomis ir kuria dronų pulkus ir gaudomuosius dronus, todėl Ukrainos kariuomenė turi nuolat tobulėti, kad išlaikytų technologinį pranašumą.

„Mes geriname savo elektroninės karybos sistemų veiksmingumą kovojant su priešo bepilotėmis skraidyklėmis. Siekiame tiek pagerinti stočių kokybę, tiek padidinti jų kiekį. Spalio mėnesį į frontą buvo pristatyta dvigubai daugiau trumpojo nuotolio elektroninės karybos sistemų nei rugsėjį“, – pridūrė jis.

O. Syrskis padėkojo Nepilotuojamųjų sistemų pajėgų kariams už kiekvieną sunaikintą taikinį ir jų indėlį į ginkluotųjų pajėgų dronų pajėgumų plėtrą.

Kaip pranešta, rugsėjo mėnesį Ukrainos oro dronų sistemos smogė 66,5 tūkst. Rusijos taikinių – 10,8 proc. daugiau nei rugpjūtį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų