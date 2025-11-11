Ukrainos dronai per mėnesį sunaikino net 77 tūkst. Rusijos taikinių – Syrskis atskleidė, kas slypi už šio proveržio

Apie tai platformoje „Facebook“ pranešė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis.
„Prioritetinė dronų sistemos dalinių plėtra duoda konkrečių rezultatų – sunaikintų priešo objektų skaičius auga. Vien spalio mėnesį mūsų oro dronų sistemos sunaikino 77 tūkst. priešo taikinių. FPV dronai ir sunkieji bombonešiai parodė geriausius kovinius rezultatus“, – pažymėjo O. Syrskis.
Jis pridūrė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos vis plačiau naudoja antžemines robotų sistemas, kurios tampa neatskiriama šiuolaikinio technologinio karo dalis. Spalio mėnesį jos pristatė beveik 300 tūkst. kilogramų atsargų kariniams daliniams ir atliko sužeistųjų evakuaciją, minų išminavimo operacijas ir kovines misijas.
Vyriausiasis karinių pajėgų vadas taip pat pabrėžė, kad priešas bando sekti Ukrainos pėdomis ir kuria dronų pulkus ir gaudomuosius dronus, todėl Ukrainos kariuomenė turi nuolat tobulėti, kad išlaikytų technologinį pranašumą.
„Mes geriname savo elektroninės karybos sistemų veiksmingumą kovojant su priešo bepilotėmis skraidyklėmis. Siekiame tiek pagerinti stočių kokybę, tiek padidinti jų kiekį. Spalio mėnesį į frontą buvo pristatyta dvigubai daugiau trumpojo nuotolio elektroninės karybos sistemų nei rugsėjį“, – pridūrė jis.
O. Syrskis padėkojo Nepilotuojamųjų sistemų pajėgų kariams už kiekvieną sunaikintą taikinį ir jų indėlį į ginkluotųjų pajėgų dronų pajėgumų plėtrą.
Kaip pranešta, rugsėjo mėnesį Ukrainos oro dronų sistemos smogė 66,5 tūkst. Rusijos taikinių – 10,8 proc. daugiau nei rugpjūtį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!