„Forbes“: Lavrovui gresia būti „nurašytam“ – Putino kantrybė senka

Vašingtone veikiančios Amerikos užsienio politikos tarybos (American Foreign Policy Council) viceprezidentas Ilanas Bermanas – Artimųjų Rytų, Centrinės Azijos ir Rusijos regioninio saugumo ekspertas – savo straipsnyje žurnalui Forbes paaiškino, kodėl šis Rusijos diplomatas galėjo prarasti Putino palankumą. Pasak jo, tam įtakos turėjo vienas svarbus įvykis.
Lavrovas praleido kelis svarbius susitikimus
Bermanas priminė, kad Lavrovas yra tvirtas Putino režimo šalininkas. Daug metų jis vykdė Rusijos diktatoriaus įsakymus ir propagavo jo ideologiją už Rusijos ribų.
Vis dėlto pastarosiomis dienomis Lavrovas nedalyvavo keliuose aukšto rango renginiuose. Pavyzdžiui, diplomatas nebuvo Rusijos Saugumo tarybos posėdyje lapkričio 5-ąją – esą „abipusiu susitarimu“.
Bermanas taip pat pažymėjo, kad Lavrovas buvo pašalintas iš Rusijos delegacijos, vyksiančios į artėjantį G20 viršūnių susitikimą Pietų Afrikoje, kuris numatytas lapkričio pabaigoje. Vietoj jo delegacijai vadovaus gerokai mažiau įtakingas pareigūnas – Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Maksimas Oreškinas.
Ekspertas pabrėžė, kad Kremlius neigia gandus apie Lavrovo nemalonę ar galimą jo atleidimą. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad „šiuose pranešimuose nėra nė kruopelės tiesos“ ir patikino, jog diplomatas liks užsienio reikalų ministru.
Kodėl Lavrovas prarado Putino palankumą?
Bermanas pridūrė, kad Lavrovui nepavyko susitarti su Donaldo Trumpo administracija po rugpjūtį vykusio Putino ir Trumpo susitikimo Aliaskoje. Dėl to buvo atšauktas planuotas dviejų lyderių susitikimas Budapešte, kuris turėjo vykti Vengrijoje. Šis fiasko pakirto Putino strategiją – laikyti JAV atokiau nuo karo Ukrainoje.
Ekspertas pabrėžė, kad Kremlius puikiai supranta: jei Trumpo administracija prarastų kantrybę ir imtųsi remti Europos pastangas stiprinti Ukrainą, pasekmės Maskvai galėtų būti pražūtingos. Tai galėtų lemti ženklų JAV karinės pagalbos srautų padidėjimą Kyjivui.
Bermanas taip pat atkreipė dėmesį, kad Jungtinės Valstijos pastaruoju metu tapo aktyvesnės bendradarbiaudamos su Europos sąjungininkais, ypač tais, kurie yra arti Rusijos ir siekia apsisaugoti nuo galimos Maskvos agresijos ateityje.
Ekspertas pabrėžė, jog būtent šių scenarijų prevencija yra pagrindinis Rusijos užsienio reikalų ministro uždavinys. Tačiau, pasak jo, vis akivaizdžiau, kad Lavrovas šios užduoties nebepajėgia įvykdyti.
Lavrovas sako esąs pasirengęs susitikti su Rubio
Anksčiau Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė esantis pasirengęs susitikti su JAV valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Tačiau tuoj pat patikino, kad Kremlius „neatsisakys savo esminių sąlygų“ dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Jis taip pat teigė, jog reguliariai kalbasi telefonu su šiuo amerikiečių pareigūnu.
Lavrovas pridūrė, kad „susitarimai“, kuriuos rugpjūčio 15 d. Aliaskoje pasiekė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, buvo paremti Rusijos diktatoriaus 2024 m. birželį išdėstytais reikalavimais ir JAV specialiojo atstovo Steve’o Witkoffo idėjomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!