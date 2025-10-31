Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Taivane spalio mėnuo – karščiausias nuo duomenų fiksavimo pradžios

2025-10-31 21:22 / šaltinis: BNS
2025-10-31 21:22

Spalio mėnuo Taivane buvo karščiausias nuo tada, kai pradėti fiksuoti tokie duomenys, penktadienį pranešė vietos meteorologijos agentūra.

Taivanas (nuotr. SCANPIX)

0

Centrinės orų administracijos sinoptikas Liu Pei-tengas naujienų agentūrai AFP nurodė, kad saloje užfiksuota aukščiausia spalio vidutinė temperatūra nuo 1950 metų, kai pradėti registruoti orų duomenys.

Pastaraisiais metais visame pasaulyje fiksuojamas temperatūros kilimas, kenkiantis planetai ir didinantis ekstremalių orų riziką.

Liu Pei-tengas nurodė, kad vidutinė temperatūra Taivane spalio 30 dieną siekė 27,38 laipsnio Celsijaus.

Jo teigimu, iki penktadienio pabaigos vidutinė temperatūra gali sumažėti 0,1 laipsnio, tačiau vis tiek bus aukštesnė už 2016 metų rekordą – 27,009 laipsnio.

„Temperatūra pradėjo žemėti tik spalio 18–19 dienomis, o ankstesniais metais ji pradėdavo žemėti rugsėjo viduryje arba spalio pradžioje, todėl vidutinė šio mėnesio temperatūra yra rekordiškai aukšta, palyginti su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu“, – pareiškė sinoptikas. 

