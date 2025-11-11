Pokrovske – šimtai rusų karių: Ukraina praneša apie naują puolimo bangą

Rusų tikslas išlieka nepakitęs – pasiekti Pokrovsko šiaurines ribas, pažymi Ukrainos pajėgos. Priešas naudojasi tirštu rūku, kad įsiveržtų į miestą, skelbia UNIAN.
„Per pastarąsias dienas rusai suaktyvino pastangas įsiskverbti į Pokrovską lengvąja technika per pietinius pakraščius. Tam priešas pasinaudojo nepalankiomis oro sąlygomis, ypač tirštu rūku, kuris mažina mūsų oro žvalgybos ir atviroje vietovėje vykdomų smūgių galimybes“, – pažymėjo desantinės šturmo pajėgos.
Ukrainos kariai Pokrovske likvidavo 162 rusus
Nepaisant to, gynybos pajėgos toliau aptinka ir naikina priešo grupes miesto teritorijoje net ir esant prastam matomumui. Nuo lapkričio pradžios Ukrainos kariai Pokrovske likvidavo 162 rusus, dar 39 – sužeidė.
Miestą valo įvairių gynybos pajėgų padaliniai: dronų sistemos, šturmo ir desantinių šturmo padaliniai, specialiųjų operacijų pajėgos, SBU, Nacionalinė gvardija, Nacionalinė policija ir kiti.
