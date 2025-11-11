 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pokrovske – šimtai rusų karių: Ukraina praneša apie naują puolimo bangą

2025-11-11 15:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 15:37

Rusijos pajėgos stiprina atakas prieš Pokrovską Donecko srityje. Mieste šiuo metu yra daugiau kaip 300 okupantų, o ukrainiečių gynybos daliniai dieną naktį kovoja, kad užkirstų kelią jų įsiveržimui iš pietų. Pasak desantinių šturmo pajėgų, priešas naudojasi nepalankiomis oro sąlygomis, tačiau Ukrainos kariai toliau naikina į miestą bandančias prasiskverbti rusų karių grupes.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
13

Rusų tikslas išlieka nepakitęs – pasiekti Pokrovsko šiaurines ribas, pažymi Ukrainos pajėgos. Priešas naudojasi tirštu rūku, kad įsiveržtų į miestą, skelbia UNIAN.

„Per pastarąsias dienas rusai suaktyvino pastangas įsiskverbti į Pokrovską lengvąja technika per pietinius pakraščius. Tam priešas pasinaudojo nepalankiomis oro sąlygomis, ypač tirštu rūku, kuris mažina mūsų oro žvalgybos ir atviroje vietovėje vykdomų smūgių galimybes“, – pažymėjo desantinės šturmo pajėgos.

Ukrainos kariai Pokrovske likvidavo 162 rusus

Nepaisant to, gynybos pajėgos toliau aptinka ir naikina priešo grupes miesto teritorijoje net ir esant prastam matomumui. Nuo lapkričio pradžios Ukrainos kariai Pokrovske likvidavo 162 rusus, dar 39 – sužeidė.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Miestą valo įvairių gynybos pajėgų padaliniai: dronų sistemos, šturmo ir desantinių šturmo padaliniai, specialiųjų operacijų pajėgos, SBU, Nacionalinė gvardija, Nacionalinė policija ir kiti.

