Ukrainos rytus sudrebino dronų smūgiai: liepsnojo gyvenamieji kvartalai

2025-11-11 08:37 / šaltinis: BNS
2025-11-11 08:37

Ukrainos rytuose esančiame Kramatorske per rusų dronų ataką pirmadienį žuvo žmogus, o Charkivo srityje buvo sužeisti trys žmonės, pranešė pareigūnai.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos rytuose esančiame Kramatorske per rusų dronų ataką pirmadienį žuvo žmogus, o Charkivo srityje buvo sužeisti trys žmonės, pranešė pareigūnai.

3

Kramatorskas, kuriame prieš karą gyveno maždaug 150 tūkst. žmonių, yra vienas iš kelių Kyjivo dar kontroliuojamų miestų Donecko srityje.

Miesto taryba platformoje „Telegram“ paskelbė, kad pirmadienio vakarą Kramatorskui per pusvalandį smogė septyni dronai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Preliminari informacija rodo, kad žuvo septintą dešimtį metų ėjęs vyras, sakoma įraše.

„Degė civilinė infrastruktūra ir gyvenamieji kvartalai, padaryta žala švietimo įstaigai ir gyvenamiesiems pastatams“, – pridūrė miesto taryba.

Tuo metu Ukrainos šiaurės rytuose esančioje Charkivo srityje dronas smogė automobiliui viename kaime. Buvo sužeisti du vyrai, 24 ir 42 metų amžiaus, ir 16-metis berniukas, „Telegram“ parašė regiono prokuratūra.

