TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainą purto korupcijos skandalas: Porošenka pateikė raginimą visam ministrų kabinetui

2025-11-17 17:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 17:35

Buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka pirmadienį paragino visą ministrų kabinetą atsistatydinti dėl korupcijos skandalo, kuris šiuo metu krečia šalį, bandančią atremti Rusijos visapusišką invaziją.

Petro Porošenka (nuotr. SCANPIX)

Buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka pirmadienį paragino visą ministrų kabinetą atsistatydinti dėl korupcijos skandalo, kuris šiuo metu krečia šalį, bandančią atremti Rusijos visapusišką invaziją.

2

„Visas korumpuotas ministrų kabinetas ir visi jo nariai turi atsistatydinti“, – vaizdo kreipimesi pareiškė šis opozicijos politikas. Jis farsu pavadino dviejų ministrų pasitraukimą ir taip pat pažymėjo, kad su skandalu susijusiuose įrašytuose pokalbiuose figūruoja penkių vyriausybės atstovų vardai ir pavardės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidento pareigas 2014–2019 m. ėjęs milijardierius P. Porošenka paragino suformuoti naują patriotinę nacionalinės vienybės vyriausybę, kurią sudarytų ekspertai ir kuri suvienytų visas šalies politines jėgas. Jis tvirtino, kad reikia atkurti Ukrainos visuomenės pasitikėjimą vyriausybe ir užkirsti kelią politinės padėties destabilizavimui.

Nors viena provakarietiška partijos „Holos“ frakcija pareiškė palaikymą atitinkamam P. Porošenkos, kurio paties vyriausybę kamavo korupcija, raginimui, jis laikomas neveiksmingu be tolesnės politinės paramos. P. Porošenkos „Europos solidarumo“ partija ir „Holos“ iš viso turi 45 mandatus 450 vietų parlamente, o iniciatyvą dėl nepasitikėjimo turi palaikyti mažiausiai 226 parlamentarai.

Nuostoliai siekia maždaug 86 mln. eurų

Pastarosiomis savaitėmis Ukrainos valdžios institucijos paskelbė pokalbių apie korupciją, susijusią su valstybine branduolinės energetikos bendrove „Energoatom“, įrašus. Ligšioliniai nuostoliai siekia apie 100 mln. JAV dolerių (maždaug 86 mln. eurų).

Teisingumo ministras Germanas Galuščenka ir energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk pateikė atsistatydinimo prašymus. Artimas prezidento Volodymyro Zelenskio bendražygis Tymuras Mindičius ir kiti su skandalu siejami asmenys pabėgo į užsienį.

Kovos su korupcija agentūros informavo, kad bus paskelbta papildoma informacija, kuri pirmiausia paveiks ginkluotės sektorių.

